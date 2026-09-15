Le FC Utrecht frappe très fort après le mauvais comportement de ses supporters

Le FC Utrecht a prononcé dix-huit interdictions de stade locales à la suite des incidents survenus lors du match à domicile contre Go Ahead Eagles. « Les personnes concernées ont été identifiées notamment sur la base des images de vidéosurveillance disponibles. Les courriers correspondants ont entre-temps été envoyés », peut-on lire dans le communiqué.

La direction du club n’a pas encore terminé l’enquête sur les événements récents. « Le FC Utrecht poursuit l’analyse des images disponibles afin d’identifier également d’autres personnes impliquées. Les différents rôles et agissements des personnes apparaissant à l’image sont examinés avec soin. »

Le FC Utrecht travaille en collaboration avec la task force nationale de la KNVB, qui « apporte son soutien au suivi concret et ciblé sur les auteurs des incidents liés au football ». Les éléments de preuve sont transmis par le club à la KNVB.

« Sur cette base, la KNVB peut décider, en plus de l’interdiction de stade locale prononcée par le FC Utrecht, d’imposer également une interdiction de stade au niveau national. En outre, le FC Utrecht évalue, pour chaque personne identifiée, quelles autres mesures sont possibles et appropriées », peut-on encore lire dans le communiqué publié mardi.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles a été définitivement arrêté après une heure de jeu, après que des feux d’artifice et des gobelets ont été jetés à plusieurs reprises sur la pelouse depuis la Bunnikside. Cela s’est produit peu après que Dani de Wit a inscrit le but du 1-3 pour l’équipe à domicile.

Quelques jours plus tard, le match très commenté s’est achevé dans une Galgenwaard vide. Le FC Utrecht a fait preuve de résilience et a finalement quitté le terrain sur un match nul 3-3.