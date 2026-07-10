Le FC Utrecht frappe fort et recrute un joueur de l'Inter pour l'Eredivisie

Selon Voetbal International, Thomas Berenbruch quitte l'Inter pour s'engager avec le FC Utrecht. Le milieu de terrain germano-italien de 21 ans, né à Milan, devrait rapidement signer au stade Galgenwaard.

Sous contrat avec le club lombard jusqu’en milieu d’année 2029, l’Italo-Allemand est estimé à environ 1 million d’euros par Transfermarkt.

Pour l’instant, il n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première de l’Inter, dont ses débuts il y a deux saisons contre Feyenoord en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Le montant de la transaction n’a pas encore été communiqué. Très actif, le directeur technique Jordy Zuidam finalise parallèlement l’arrivée d’Arthur Zagré, en provenance d’Excelsior, qui s’engagera pour trois saisons vendredi après-midi.

Les deux joueurs s’intégreront rapidement au groupe du nouvel entraîneur Anthony Correia. Ils rejoignent Kevin Paredes, Guus Offerhaus, Ferdinand Pohl, Jamie Schuldes et Emmanuel Chigozie Owen, déjà recrutés cet été.

Par ailleurs, Ángel Alarcón, jusqu’ici en prêt, est désormais transféré définitivement en provenance du FC Porto. Berenbruch est attendu comme le successeur de Gjivai Zechiël, rentré à Feyenoord.

Zagé prendra la place de Souffian El Karouani, parti s’engager pour trois ans avec Al-Qadsiah en Arabie saoudite.