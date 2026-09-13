Le FC Utrecht décroche dans les derniers instants sa première victoire de la saison

Le FC Utrecht a arraché dimanche sa première victoire de la saison en Eredivisie Vriendenloterij. C’est Dani de Wit qui a été le grand héros à la 93e minute avec un subtil ballon piqué au-dessus du gardien d’Excelsior, Stijn van Gassel : 1-2.

Les visiteurs d’Utrecht, en quête de leur premier succès, ont bien débuté et ont pesté quand Adrian Blake a trouvé le poteau dès la 2e minute. Excelsior ne s’est pas laissé faire non plus et s’est procuré des occasions par l’intermédiaire d’Ágúst Thorsteinsson et Aymen Sliti. Mais le club à domicile n’a pas trouvé la faille.

C’est justement le FC Utrecht qui a débloqué la situation en fin de première période. Stepanov a marqué de près, au grand bonheur des supporters ayant fait le déplacement. Un coup dur pour Excelsior, qui n’est pas parvenu à réparer les dégâts avant la pause.

Anthony Correia a décidé de faire entrer du sang neuf après une heure de jeu. Sem van Duijn et Yoann Cathline sont notamment entrés en jeu, tandis que Davy van den Berg a manqué le cadre de peu pour l’équipe visiteuse.

Excelsior a continué à se battre et a été récompensé à la 76e minute. Le remuant Sliti a anticipé un centre venu de la droite avant de tromper Vasilios Barkas d’un tir croisé depuis un angle difficile. La joie était immense chez le buteur.

L’équipe rotterdamoise a cru à la victoire à domicile et a continué à mettre le FC Utrecht en difficulté. Mais c’est De Wit qui a plongé le club hôte dans le deuil avec un ballon piqué au-dessus de Van Gassel dans le temps additionnel.

La pilule est donc amère pour Excelsior, qui s’est remarquablement battu pour revenir. Le FC Utrecht est en fête et se déplacera la semaine prochaine sur le terrain de Feyenoord.