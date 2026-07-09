Le FC Utrecht a trouvé un accord avec un tout nouveau joueur international évoluant en Eredivisie

Le FC Utrecht a trouvé un accord verbal avec Arthur Zagré, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin de Soccernews. Quelques détails administratifs doivent encore être finalisés avant que le latéral gauche de 24 ans ne fasse son retour dans la Domstad.

Le défenseur, déjà prêté par l’AS Monaco entre 2021 et 2023, avait alors disputé dix matchs avec la réserve et treize avec l’équipe première.

À l’époque, le défenseur n’avait pas encore réussi à s’imposer. En fin de contrat avec Monaco en 2023, il avait choisi un transfert gratuit vers Excelsior.

À Rotterdam, ce Français d’origine s’est imposé comme un pilier de l’équipe, brillant par ses qualités offensives et régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs du club.

Il a disputé la quasi-totalité des matchs, cumulant 106 apparitions et se distinguant avec 7 buts et 13 passes décisives. Après avoir prolongé son contrat, il arrive désormais en fin de bail, ce dont Utrecht entend bien profiter.

En mai, la Fédération burkinabé de football a officialisé la sélection de Zagré, dont les parents sont originaires du Burkina Faso.

En juin, il a été immédiatement titularisé pour ses débuts internationaux contre la Russie. À Volgograd, le Burkina Faso n’a toutefois pas réussi à tenir tête au pays hôte (3-0).

Quelques jours plus tard, il a disputé dix-neuf minutes contre la Biélorussie, qui a laissé filer une avance de 2-0 à Minsk pour finalement concéder le match nul (2-2).

Si tout se passe comme prévu, Zagré sera en concurrence avec, entre autres, Kevin Paredes. Le quadruple international américain est arrivé fin juin en provenance du VfL Wolfsburg, sans frais de transfert.