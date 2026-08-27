Le FC Twente vit une soirée inoubliable en Europe : « Quand on voit ça, on en a les larmes aux yeux »

Le FC Twente s’est qualifié jeudi de manière presque miraculeuse pour la phase de ligue de la Conference League. L’entraîneur John van den Brom était fou de joie après cette double confrontation remportée face au FK Qarabag et raconte au micro d’ESPN la préparation particulière de son équipe.

Twente s’était incliné 0-1 la semaine dernière à De Grolsch Veste contre Qarabag et, après avoir aussi été mené jeudi lors du match retour des barrages, l’élimination européenne semblait inévitable.

Mais il n’en a rien été. Marko Pjaca a égalisé et, dans le temps additionnel, Max Bruns a envoyé Twente en prolongation. Là, Wout Weghorst et Younes Taha ont offert à Twente une place en Conference League, où le club disputera au minimum six matches.

Van den Brom est apparu avec des taches humides sur son maillot devant la caméra d’ESPN. La victoire venait d’être dignement fêtée dans le vestiaire, a-t-il expliqué. « Avec de l’eau, certes, mais on en reçoit parfois un peu dessus. »

« Ce n’est pas grave dans une situation comme celle-ci. C’est magnifique, vraiment très beau. Nous étions tous épuisés après le match. C’était un match très intense à vivre, aussi comme entraîneur. »

Twente a fait preuve d’une énorme résilience à Bakou. « Être menés 1-0 a été un coup dur, mais nous avons continué à y croire. Nous avons fait des changements, nous avons appliqué le scénario sur lequel nous nous étions entraînés et, une nouvelle fois, nous marquons grâce à cela. »

« Ensuite, vous voyez un carton rouge (pour Marko Jankovic, NDLR) chez eux. Après cela, nous avons géré le match de manière professionnelle jusqu’au bout. Toute la ville vibre aujourd’hui. C’est ce qui rend le football européen si beau. »

Van den Brom estime très haut la performance de son équipe. « Je trouve vraiment que Qarabag est un grand club et une bonne équipe. Ils ont tout simplement joué la Ligue des champions l’an dernier et nous les éliminons sur deux matches. En plus ici, avec un 1-4. C’est incroyable, c’est incroyable. »

Le football européen représente beaucoup pour Twente, le sait Van den Brom. « Il fallait être dans le vestiaire. Avant le match, nous avions une très belle vidéo de notre département média. On y voit toutes les images de ce que Twente a déjà fait en Europe. Quand vous voyez ça, vous avez des frissons, vous en avez les larmes aux yeux », conclut l’homme originaire d’Amersfoort.



