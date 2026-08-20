Le FC Twente vit une soirée douloureuse et met sa participation à la Ligue Conférence en péril

Le FC Twente a perdu le match aller contre le FK Qarabag sur le score de 0-1. Les Tukkers ont bien entamé la rencontre, mais ont finalement dû s’incliner d’une courte tête. Au retour, l’équipe de John van den Brom devra aller chercher sa qualification pour la Conference League.

Dans une Grolsch Veste en pleine ambiance, Twente a démarré avec un gros temps fort offensif. Au bout de cinq minutes, Bart van Rooij a failli trouver Wout Weghorst sur un centre dangereux. Qarabag a ensuite pris davantage le contrôle et la possession du ballon, mais l’équipe de John van den Brom a très peu concédé d’occasions. Ruud Nijstad a ainsi de justesse annihilé dans l’œuf une dangereuse attaque azerbaïdjanaise.

Après 38 minutes, le premier vrai danger est venu du pied de Marko Pjaca. D’une frappe rasante au premier poteau, il a failli surprendre le gardien Martin Zlomislic. Twente n’est pas parvenu en première période à transformer sa domination en grosses occasions de but. Juste avant la pause, Lars Unnerstal a encore été mis à contribution une fois, l’Allemand a dû se détendre de tout son long pour préserver sa cage inviolée.

Robin Pröpper est resté au vestiaire et a été remplacé par Max Bruns. Après la pause, son partenaire Nijstad a perdu le ballon de manière brouillonne, permettant à Qarabag de foncer vers le but d’Enschede en situation de supériorité numérique. Dans le petit filet, Kady a touché le poteau. Peu après, une attaque azerbaïdjanaise a, elle, bien fait mouche.

Jaly Mouaddib s’est admirablement retourné et a pu trouver dans la surface Musa Gurbanli, seul, qui a avec beaucoup de réussite remis le ballon pour Kady. Cette fois, le Brésilien est bien parvenu à battre le gardien allemand : 0-1. Dans la foulée, Twente s’est procuré une énorme occasion par l’intermédiaire d’Orjasaeter. Le centre de Pjaca a été repris de la tête de près, juste à côté.

Après une heure de jeu, Weghorst, peu impliqué dans le match, a cédé sa place. Son remplacement a été accueilli par de vives acclamations, avant que son remplaçant Sam Lammers ne fasse son entrée sur la pelouse. Très solide défensivement, Qarabag avait jusque-là été peu mis en difficulté lors des tours préliminaires, et Twente a lui aussi eu du mal à se créer des occasions. La surface était remplie de maillots noirs des visiteurs, ce qui laissait très peu d’espaces aux Tukkers.

Twente a continué de pousser pour égaliser, mais le bloc bas et compact de l’équipe de Qurban Qurbanov a tenu bon. À chaque attaque, l’équipe à domicile s’est heurtée à la défense azerbaïdjanaise, mais elle a tout de même réussi à acculer Qarabag. Twente n’est pas parvenu à revenir à hauteur et se rendra la semaine prochaine à Bakou, où il devra renverser ce retard de 0-1 pour décrocher sa qualification pour la Conference League.