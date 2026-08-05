Le FC Twente doit vite tourner la page après sa décevante élimination au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa contre Ferencváros. Les Tukkers reçoivent jeudi soir le FC DAC 1904 lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence et l’entraîneur John van den Brom vise une réaction.

Twente a perdu le match aller contre Ferencváros 1-2 et n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 en Hongrie, malgré une longue période passée en supériorité numérique. « En tant que club, on veut toujours atteindre le plus haut niveau possible, et pour nous c’était la Ligue Europa », a déclaré Van den Brom, cité sur le site du club. « Quand ça ne marche pas, ça fait mal. »

« D’un autre côté, on sait aussi qu’il faut avancer. On ne peut pas trop regarder en arrière et on doit tout miser sur la Ligue Europa Conférence. C’est pour cela que nous nous sommes battus la saison dernière, pour décrocher le football européen. Il s’agit maintenant de faire prendre conscience aux garçons de notre manière de jouer. »

« Nous nous entraînons sur des scénarios et sur ce que nous allons faire dans une situation donnée. Tout ce que nous avons fait dans la dernière phase contre Ferencváros, nous l’avions travaillé à l’entraînement, et tu espères alors que tout le monde a bien conscience de ce qui lui est demandé. Nous l’avons trop peu fait. »

Dimanche, Twente a affronté Genk en match amical, et les Belges se sont imposés 2-1. « Genk a tout de même été un point positif pour nous, parce que nous avons vu le football qui représente le FC Twente », poursuit Van den Brom. « C’est ce que tu emportes avec toi pour le match de demain. »

Van den Brom ne veut rien entendre au sujet d’une quelconque sous-estimation. « Le DAC n’est pas le club le plus connu, mais les petites équipes n’existent plus. Nous devons apprendre, en tant qu’équipe, à gérer les lois européennes du football. Elles sont différentes de celles de l’Eredivisie. Nous en avons reçu la semaine dernière une grande et coûteuse leçon », a conclu Van den Brom.

Si les Tukkers parviennent à survivre à cette double confrontation face aux Slovaques, un affrontement en barrages les attendra contre le FK Qarabag ou le Dynamo Kiev. Ces équipes avaient, comme Twente, débuté en Ligue Europa, où elles ont été éliminées respectivement par le CSKA Sofia et le PAOK. Dimanche, place d’abord à l’ouverture de l’Eredivisie sur la pelouse du sc Heerenveen.