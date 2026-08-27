Le FC Twente s’est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League après une remontée fantastique contre le FK Qarabag. Après la défaite 0-1 à Enschede, l’équipe de l’entraîneur John van den Brom s’est également retrouvée menée en Azerbaïdjan, au bord de l’élimination. Les Tukkers sont toutefois complètement revenus dans le match, ont arraché la prolongation grâce à un but de Max Bruns dans le temps additionnel (1-2), avant de faire la différence par l’intermédiaire de Wout Weghorst et Younes Taha : 1-4.

Le match a débuté avec un quart d’heure de retard. Un violent orage a obligé l’arbitre norvégien Rohit Saggi à renvoyer les joueurs aux vestiaires peu avant le coup d’envoi. Le match a finalement commencé à 18 h 15 (heure néerlandaise).

Après une entame de match prudente, Twente est progressivement monté en puissance. Sondre Ørjasaeter s’est notamment montré menaçant, sans pour autant permettre à Twente de se créer de véritables occasions.

À la demi-heure de jeu, les visiteurs sont soudain passés à quelques centimètres de l’ouverture du score. Daouda Weidmann a tenté sa chance de loin, et sa frappe, détournée par les gants de Martin Zlomislic, a terminé sur la barre transversale.

Ce moment a fait du bien à Twente et Taha s’est lui aussi rapproché du premier but. Son spectaculaire retourné acrobatique est passé juste à côté. Qarabag a eu beaucoup de mal offensivement. Hormis une tentative de Jaly Mouaddib, qui a trouvé le petit filet, il n’y a pas eu grand-chose.

Même en seconde période, Twente n’a souvent pas su quoi faire des espaces laissés par Qarabag. Totalement contre le cours du jeu, l’équipe locale a ouvert le score peu avant l’heure de jeu, lorsque Kady Borges a contourné le gardien Lars Unnerstall avant de conclure : 1-0.

Twente a encore pris du retard, mais n’a pas abandonné. Weghorst a ainsi semblé n’avoir plus qu’à pousser le ballon au fond, mais il a été tiré par son maillot au second poteau et n’a pas pu atteindre le ballon. Sans doute parce que Weghorst retenait lui aussi son adversaire, il n’y a pas eu penalty.

La réussite n’était pas non plus du côté des valeureux Tukkers. Sur un corner peu après, Bruno Langa, qui avait échappé à un deuxième carton jaune juste avant la pause, s’est érigé en héros de Qarabag. Il a sauvé sur sa ligne une tête de Lucas Vennegoor of Hesselink.

À la 79e minute, Twente a fini par inscrire l’égalisation méritée. Zerrouki a servi Lucas Vennegoor of Hesselink, qui a à son tour trouvé Weghorst. L’attaquant a remis de la tête vers Marko Pjaca, auteur d’une finition pleine de sang-froid : 1-1.

Twente est alors parti à la chasse au 1-2, qui a bien failli arriver par Daan Rots, sans une frappe puissante qui a filé juste à côté du but. Twente a toutefois continué à pousser et a été récompensé dans le temps additionnel. Taha a envoyé le ballon dans la surface et Bruns a conclu de près : 1-2.

Il a fallu disputer une prolongation, et Twente y a rapidement fait parler sa supériorité. Quatre minutes après le début de celle-ci, Weidmann n’a pas totalement maîtrisé son ballon, mais celui-ci est arrivé parfaitement dans les pieds d’un Weghorst à l’affût. L’international néerlandais a conclu d’un geste athlétique : 1-3.

Peu après le début de la seconde période de la prolongation, Twente a bénéficié d’un nouveau coup de pouce, lorsque Marko Jankovic a reçu un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, après un duel avec Weghorst. Weghorst a lui aussi été averti.

À l’approche de la fin de la prolongation, Taha a définitivement mis fin à tout suspense. L’attaquant a pressé le gardien Zlomislic, qui a totalement manqué le ballon. Taha a parfaitement anticipé et a définitivement envoyé Twente en phase de ligue de la Conference League : 1-4.



