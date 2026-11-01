Le FC Twente a signé dimanche la plus large victoire de son histoire. Les Tukkers se sont imposés 0-9 (!) face à l’Excelsior lors d’un après-midi historique à Rotterdam. Wout Weghorst avait déjà inscrit, avant la pause (0-5), le premier triplé de sa carrière en Eredivisie. Sondre Ørjasaeter comptait alors quatre passes décisives. Il a porté son total à cinq en seconde période, un chiffre qu’aucun autre joueur n’avait atteint en Eredivisie au cours de ce siècle jusqu’à ce dimanche. Seule la légende du Feyenoord Coen Moulijn avait réussi cinq passes décisives dans un même match d’Eredivisie, en 1959 et en 1960.

Si Twente a pu livrer une telle démonstration, il le doit en partie à Nesto Groen. L’attaquant de l’Excelsior a touché l’épaule de Robin Pröpper avec sa jambe levée haut et a été directement expulsé par l’arbitre Erwin Blank.

Sept minutes plus tard, Twente a ouvert le score. Ørjasaeter a débordé son adversaire direct sur la gauche et adressé un centre millimétré à Weghorst, qui a facilement pris le dessus sur Jan Plug avant de marquer de la tête : 0-1. Réduit à dix, l’Excelsior n’a pas pu rivaliser avec Twente.

Peu après le but refusé à Thomas van den Belt pour hors-jeu, peu avant la demi-heure de jeu, les visiteurs ont tout de même porté le score à 0-2. Rots a servi Weghorst, qui a trouvé Younes Taha d’une superbe talonnade. Weghorst a récupéré le ballon et l’a transmis en une touche à Ørjasaeter, qui l’a remis dans la course de l’attaquant. Celui-ci a conclu cette superbe action par un but.

Quelques minutes plus tard, Weghorst a complété son triplé. L’attaquant a contrôlé à la manière de Bergkamp un centre d’Ørjasaeter, qui d’autre, avant de frapper du droit avec conviction dans le petit côté. Une perte de balle d’Aymen Sliti a amené le moment de joie suivant pour les joueurs d’Enschede. Van den Belt a récupéré le ballon et trompé Stijn van Gassel d’un délicieux lob.

Le malheureux Excelsior a également encaissé le 0-4 dans le temps additionnel de la première période. Ørjasaeter a pénétré dans la surface en dribblant et trouvé le pied gauche de Rots, dont la frappe a fini dans le petit filet opposé. Après la pause, Twente a poursuivi sur sa lancée et le remplaçant Jordy Bawuah a poussé au fond des filets un centre, évidemment signé Ørjasaeter.

Une main malheureuse a ensuite offert un penalty à Twente. Weghorst n’a laissé aucune chance à Van Gassel depuis le point de penalty, avant que Van den Brom ne le fasse sortir, tout comme Ørjasaeter. Après une nouvelle main de l’Excelsior, Twente a obtenu un autre penalty, transformé cette fois par Ramiz Zerrouki.

À dix minutes de la fin, le score est également passé à 0-9. Rots a contrôlé en pivot une passe de Van den Belt, pris Van Gassel de vitesse et poussé le ballon au fond des filets devant les supporters visiteurs en liesse.