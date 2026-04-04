Le FC Twente s'impose méritoirement au Johan Cruijff ArenA et dépasse l'Ajax au classement

Samedi soir, l'Ajax a essuyé un nouveau revers dans l'Eredivisie VriendenLoterij. L'équipe d'Oscar García s'est montrée extrêmement faible au Johan Cruijff ArenA et s'est inclinée 1-2 face au FC Twente. Suite à cette défaite, l'Ajax recule à la cinquième place, tandis que Twente le dépasse au classement.

Du côté de l'Ajax, Oliver Edvardsen a fait une entrée surprise au poste d'ailier droit, tandis que Steven Berghuis occupait le numéro 10. Wout Weghorst a été préféré à Kasper Dolberg, qui n'était pas en pleine forme, au poste d'attaquant.

Dès le coup d'envoi, c'est le FC Twente qui a donné le ton. Après seulement quatre minutes, Sam Lammers s'est créé la première occasion, mais son tir n'était pas assez précis pour surprendre le gardien Maarten Paes. L'Ajax semblait hésitant en début de match et avait du mal à se dégager sous la pression des visiteurs.

Au bout d'un quart d'heure, un moment émouvant a eu lieu avec une ovation pour Johan Cruijff, mais sur le terrain, l'Ajax continuait de peiner. Twente restait la meilleure équipe et cela a été récompensé à la 18e minute. Ramiz Zerrouki a conclu une attaque rapide et a donné l'avantage mérité aux visiteurs : 0-1.

L'Ajax n'avait pas grand-chose à opposer, mais est entré un peu mieux dans le match à la mi-temps de la première mi-temps. Un centre d'Edvardsen n'a pas encore atteint Wout Weghorst, mais cela s'est avéré être un signe avant-coureur. À la 32e minute, le but est enfin venu : Weghorst a poussé le ballon au fond des filets après un travail préparatoire de Godts, mettant ainsi fin à sa disette de buts qui durait depuis des mois.

Le reste de la première mi-temps a été marqué par un jeu brouillon des deux côtés. L'Ajax n'arrivait pas à maîtriser la construction du jeu et Twente ne parvenait pas à faire la différence. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 1-1.

Dès la reprise, Twente s'est à nouveau montré plus incisif. En l'espace de quelques minutes, l'équipe s'est créé deux occasions franches, mais l'Ajax s'en est bien sorti lorsque les tentatives de Lammers et de Daan Rots ont été bloquées. Peu après, Mats Rots a tiré un coup franc largement au-dessus, tandis que l'Ajax ne se créait pratiquement aucune occasion.

Dans les dernières minutes, les deux équipes ont tenté de forcer la décision. Berghuis a tiré à côté après un beau combiné avec Gloukh et un tir lointain de Mokio n'a rien donné. En fin de deuxième mi-temps, Twente a finalement frappé.

À la 79e minute, Van Rooij a reçu le ballon sur le flanc droit. Le défenseur de Twente, laissé sans marquage, a coupé vers l'intérieur. Du pied gauche, il a magnifiquement enroulé le ballon dans les filets : 1-2. L'Ajax n'a pas su réagir dans les dernières minutes, ce qui a permis à Twente de dépasser son concurrent direct au classement.