Le FC Twente s'impose à nouveau et met la pression sur Feyenoord et le NEC

Vendredi, le FC Twente s’est imposé 2-1 face au FC Volendam en Vriendenloterij Eredivisie. Les Tukkers totalisent désormais 53 points, au même niveau que le NEC, troisième, qui défiera dimanche le Feyenoord, deuxième. Il s’agit de la sixième victoire de Twente en sept matches.

Les Tukkers ont ouvert le score au bout d’une minute seulement : Sam Lammers a prolongé le ballon de la tête sur corner, avant que Ruud Nijstad, bien placé, ne marque d’un tir à bout portant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un départ idéal pour les locaux, contraignant immédiatement Volendam à réagir.

Les visiteurs ont été sauvés par leur poteau sur une tête de Ricky van Wolfswinkel. Volendam a dû défendre avec acharnement pour rester dans le match, face à un Twente très offensif déterminé à doubler la mise.

Le break est finalement intervenu peu après la demi-heure de jeu : Lammers, omniprésent, a servi idéalement Kristian Hlynsson, dont la frappe croisée a fait exploser de joie le public du Grolsch Veste. Les hommes de John van den Brom ont ainsi passé une première période sans encombre.

Peu après la reprise, Thomas van den Belt, lancé par Mats Rots, tirait à côté alors qu’il était en position idéale. Twente maintenait la pression : Van Wolfswinkel voyait même son essai repoussé par l’ vigilant Kayne van Oevelen. Volendam tentait de réagir, sans toutefois mettre réellement en danger le leader.

Tout bascule à la 73^e minute : Nordin Bukala réduit le score (2-1), déclenchant la fureur du gardien Lars Unnerstall et une soudaine nervosité chez les joueurs et les supporters locaux.

Volendam s'est battu jusqu'au coup de sifflet final pour arracher un point, mais malgré tous ses efforts, la défaite n'a pas pu être évitée. Trois points très importants pour Twente, tandis que Volendam prend conscience que la lutte contre la relégation directe est loin d'être terminée.