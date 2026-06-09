Le FC Twente a vendu Mats Rots au TSG Hoffenheim, selon l'annonce de Mounir Boualin. Le journaliste évoque un « montant record » pour les Tukkers. Une demi-heure plus tard, Johan Inan, du journal Algemeen Dagblad, a révélé que le montant s’élevait à 16 millions d’euros et que Rots avait déjà signé un contrat de cinq ans en Allemagne. Le FC Twente a depuis confirmé le transfert et fait ses adieux au défenseur.

Ce montant dépasse le précédent record du club, établi il y a douze ans avec la vente de Dusan Tadic à Southampton pour quatorze millions d’euros.

Hoffenheim, cinquième de la dernière Bundesliga, disputera la Ligue Europa.

À Hoffenheim, il retrouvera un autre Néerlandais, Wouter Burger, milieu de terrain arrivé l’été dernier en provenance de Stoke City et auteur d’une excellente saison en Allemagne.

Cette nouvelle signifie donc automatiquement que le PSV passe à côté des services de Rots. Le club d'Eindhoven le considérait comme le successeur idéal d'Anass Salah-Eddine, qui s'en va, mais ce transfert n'aura pas lieu.

La saison dernière, Rots a disputé l’intégralité des 34 matchs d’Eredivisie avec le FC Twente, inscrivant quatre buts et délivrant autant de passes décisives.