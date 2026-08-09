Le FC Twente, muet après son festival de six buts en Europe, s’incline contre le SC Heerenveen lors de son ouverture en Eredivisie

Le FC Twente n’a pas réussi à prolonger en Eredivisie les bonnes sensations nées de son succès 6-0 en milieu de semaine contre le DAC 1904. À l’Abe Lenstra Stadion, le sc Heerenveen s’est montré trop fort en s’imposant 1-0 grâce à un but du remplaçant Luca Oyen.

La première période a été assez terne, avec peu d’animation devant les deux buts. Dirk Proper a trouvé la barre pour Heerenveen, via le bout des doigts de Lars Unnerstall, tandis que Sondre Orjasaeter a été le plus proche pour les visiteurs avec une frappe anodine.

Au retour des vestiaires, il n’a pas fallu longtemps pour voir le verrou sauter. Sur un service de Jakob Trenskow, le remplaçant Luca Oyen a ouvert le score à 1-0 dans l’angle fermé. L’Abe Lenstra Stadion a exulté après le premier but du nouveau championnat d’Eredivisie pour Heerenveen.

L’équipe de John van den Brom a dû courir après le score, avec notamment le meneur de jeu Younes Taha puis, plus tard, un Sam Lammers remonté. Cela n’a longtemps créé que très peu de danger, si ce n’est une tête du défenseur Max Bruns.

En fin de match, Twente s’est tout de même montré de plus en plus dangereux, avec des têtes menaçantes de Wout Weghorst et Robin Pröpper. Mais aucun but n’a été inscrit, ce qui a permis à Heerenveen de repartir avec les trois points.

Un vrai motif de satisfaction donc pour l’entraîneur Robin Veldman, puisque lors des deux dernières saisons, les Frisons n’étaient pas parvenus à remporter leur match d’ouverture en Eredivisie. Twente repart les mains vides et devra chercher sa revanche la semaine prochaine à domicile contre le PEC Zwolle.