Le FC Twente a été fixé lundi sur son éventuel barrage de la Conference League, ce qui suscite logiquement de l’enthousiasme chez les supporters, qui peuvent potentiellement se projeter sur une double confrontation contre le Dynamo Kiev ou le Qarabag FK. Twente anticipe toutefois un scénario problématique.

Twente affronte jeudi le FC DAC 1904 Dunajská Streda lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League. Si les Slovaques sont écartés au terme des deux manches, Twente disputera les barrages.

« C’est très prématuré, mais nous savons que de nombreux supporters essaient déjà de réserver leur voyage au plus vite au cas où le FC Twente se qualifierait pour les barrages », écrit le club dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Le scénario suivant est possible. Si le FC Twente parvient à battre le DAC 1904 sur l’ensemble des deux matches, si le FK Qarabag devient l’adversaire et si le Sabah FC perd au Q3 de la Ligue des champions, alors le match à l’extérieur FK Qarabag - FC Twente ne se jouera pas le jeudi 27 août, mais le mercredi 26 août », précise Twente.

Le club espère ainsi éviter que des supporters ne partent par erreur d’une mauvaise date de match, ratent la rencontre et/ou dépensent de l’argent inutilement. Le Sabah FC, originaire de Bakou, affronte le club danois d’Aarhus au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Twente a manqué son début de saison. Au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, le club a été éliminé d’entrée sur l’ensemble des deux matches par le géant hongrois Ferencváros (1-2, 2-2).

Twente commencera jeudi contre le DAC 1904 par un match à domicile. Avant le retour, une semaine plus tard à la MOL Aréna, les Tukkers disputeront d’abord leur premier match d’Eredivisie de la saison, au stade Abe Lenstra contre le sc Heerenveen.