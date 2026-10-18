Le FC Utrecht a créé la surprise dimanche soir en Eredivisie. Sur la pelouse du FC Twente, l’équipe d’Anthony Correia s’est imposée 2-1 grâce à un superbe doublé d’Ángel Alarcón. Twente manque ainsi l’occasion de rejoindre la deuxième place ex æquo du championnat.

Twente a bien entamé la rencontre et exercé une forte pression sur Utrecht. Les occasions n’ont pas tardé, la plus dangereuse étant une tête de Daan Rots qui a heurté le poteau.

Il a ensuite fallu attendre le milieu de la première période pour voir l’équipe à domicile trouver la faille. Daouda Weidmann s’est joliment défait de son adversaire avant de décocher une frappe puissante à l’entrée de la surface. Légèrement dévié par Matisse Didden, le ballon n’a laissé aucune chance au gardien Sergio Padt : 1-0.

Un coup dur pour Utrecht, qui a eu besoin de quelques ajustements d’Anthony Correia à la pause pour relever la tête. Dès la 47e minute, Ángel Alarcón a égalisé : après une talonnade d’Arthur Zagré, il a magnifiquement enroulé le ballon dans le coin opposé.

La soirée s’est encore embellie pour les visiteurs. Au terme d’une contre-attaque rapide, Alarcón a récupéré le ballon et trompé une nouvelle fois Lars Unnerstall dans le coin opposé. Utrecht menait 2-1, et Alarcón ne s’est pas privé de le faire savoir.

L’Espagnol a célébré son but avec effusion sous le nez des fervents supporters de Twente, provoquant des jets de gobelets sur le terrain. L’arbitre Allard Lindhout a décidé d’interrompre la rencontre pendant quelques minutes, à la grande colère de Wout Weghorst. L’attaquant estimait qu’Alarcón avait adressé des gestes provocateurs au public local.

Dans les dernières minutes, Twente a cherché à égaliser, mais Utrecht est parvenu à bien verrouiller sa défense. L’équipe de Correia a tenu bon et décroché une deuxième victoire consécutive.