Le FC Twente inflige une nouvelle humiliation au SC Cambuur en Eredivisie

Le FC Twente s’est imposé avec une facilité enfantine dimanche face au SC Cambuur. À Leeuwarden, les buts de Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca et Younes Taha ont permis de l’emporter 1-4. Cambuur est donc toujours sans le moindre point en Eredivisie. Twente grimpe à la neuvième place, mais a encore un match en retard.

L’équipe de John van den Brom a dominé dès le coup d’envoi, avec beaucoup de possession, mais cela n’a pas immédiatement débouché sur de grosses occasions. Pourtant, le 0-1 de Nijstad n’est pas totalement tombé du ciel. Le défenseur a pu s’avancer balle au pied, a été à peine attaqué et a magnifiquement expédié le ballon dans la lucarne.

Nouveau coup dur pour Cambuur, qui découvre l’Eredivisie de manière brutale lors des premières semaines de la saison. Comme si cela ne suffisait pas, Weghorst a rapidement porté le score à 0-2. Lancé seul face au but de Cambuur par un long ballon de Joël Drommel, l’attaquant a conclu avec sang-froid de l’extérieur du pied.

Avant la pause, Ramiz Zerrouki et Daouda Weidmann ont encore eu des opportunités d’alourdir le score, mais c’est finalement Pjaca qui a définitivement plié le match deux minutes après la reprise.

Une superbe passe décisive de Sondre Orjasaeter a précédé ce but. L’ailier a élégamment éliminé son adversaire, a gardé sa lucidité et a parfaitement déposé le ballon au second poteau. Pjaca était là pour conclure : 0-3.

Cambuur a donc de nouveau dû craindre une correction, et il a eu énormément de chance que le gardien Thijs Jansen livre un excellent match. Pourtant, le 0-4 est tombé en fin de rencontre : une perte de balle évitable dans son propre camp a amené le but de Taha.

À deux minutes de la fin, il y a tout de même eu une raison de se réjouir pour les fidèles supporters de Cambuur. Servi par Rafik El Arguioui, Ilyès Hamache a réduit le score à 1-4. Cela n’a pas rendu la défaite beaucoup moins douloureuse pour Cambuur.