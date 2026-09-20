Le FC Twente inflige au PSV sa première défaite de la saison au terme d’une remontée sensationnelle

Le FC Twente a créé la sensation dimanche face au PSV. L’équipe de John van den Brom a longtemps été menée 1-2 à De Grolsch Veste, mais a finalement frappé sans pitié dans le final grâce à Wout Weghorst et Daouda Weidmann : 3-2. Twente inflige ainsi au PSV sa première défaite de la saison en Eredivisie.

Par rapport au match précédent, Van den Brom n’a effectué qu’un seul changement et a préféré Filip Thorvaldsen à Marko Pjaca. Du côté du PSV, le fait marquant était que Sven Mijnans, malgré son triplé contre le Sparta Rotterdam, débutait sur le banc : Peter Bosz a choisi Ricardo Pepi en pointe, avec Ivan Perisic et Ruben van Bommel sur les côtés et Guus Til derrière eux.

Le PSV s’est rapidement procuré la première occasion dangereuse, mais a subi un gros coup dur après huit minutes. Pepi est allé au sol sans raison apparente et n’a pas pu continuer, ce qui a contraint Mijnans à entrer en jeu très tôt. Peu après, Twente a profité d’un temps fort : Younes Taha a vu le ballon lui revenir dans les pieds et a donné l’avantage aux locaux après quatorze minutes de jeu : 1-0.

Le PSV a beaucoup eu le ballon durant le premier quart d’heure, mais a eu du mal à ressortir proprement sous la pression de Twente. Pourtant, les Eindhovenois ont totalement renversé le match en quelques minutes grâce à Til, qui a d’abord repris de la tête avec puissance un superbe centre de Mauro Júnior, avant de frapper à nouveau trois minutes plus tard après une bonne passe de Paul Wanner. Le PSV s’est ainsi soudainement retrouvé devant 1-2 après 29 minutes.

Twente ne s’est pas laissé abattre par ce double coup dur et a tenté de remettre la pression à l’approche de la pause. Sondre Ørjasæter s’est créé de l’espace pour frapper mais a trop croisé sa tentative, tandis que Robin Pröpper a lui aussi été proche de l’égalisation. Le PSV a tenu bon et a regagné les vestiaires avec un avantage minimal.

Après la pause aussi, le rythme est resté élevé et les deux équipes se sont procuré des occasions. Ørjasæter a frappé de peu au-dessus avant de mettre Weghorst en position de tirer dans une situation favorable, mais l’attaquant n’a pas trouvé le cadre. À l’autre bout du terrain, Lars Unnerstall a empêché le PSV de creuser l’écart grâce à une belle parade sur une tête de Perisic.

Van den Brom a décidé de prendre davantage de risques dans le final et a fait évoluer son équipe avec trois défenseurs. Cette approche offensive a porté ses fruits à la 79e minute, lorsque Twente a transpercé la défense eindhovenoise grâce à un jeu combiné rapide et que Weghorst, seul face à Matej Kovar, a conclu avec sang-froid : 2-2. Même si un hors-jeu a d’abord été envisagé, le drapeau est justement resté baissé.

Quatre minutes plus tard, la situation a empiré pour le PSV. Weidmann a entamé une impressionnante percée depuis sa propre moitié de terrain, a remonté le ballon en direction du but eindhovenois et a lui-même conclu son action pour le 3-2. Twente a conservé cet avantage et a ainsi parachevé un spectaculaire retournement de situation.

Grâce à ces trois points, Twente grimpe à la quatrième place du championnat et rejoint le troisième, le PSV, au nombre de points.