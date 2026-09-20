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Jeroen van Poppel
Traduit par

Le FC Twente inflige au PSV sa première défaite de la saison au terme d’une remontée sensationnelle

Twente vs PSV
Twente
PSV
Eredivisie

Le FC Twente a créé la sensation dimanche face au PSV. L’équipe de John van den Brom a longtemps été menée 1-2 à De Grolsch Veste, mais a finalement frappé sans pitié dans le final grâce à Wout Weghorst et Daouda Weidmann : 3-2. Twente inflige ainsi au PSV sa première défaite de la saison en Eredivisie.

Par rapport au match précédent, Van den Brom n’a effectué qu’un seul changement et a préféré Filip Thorvaldsen à Marko Pjaca. Du côté du PSV, le fait marquant était que Sven Mijnans, malgré son triplé contre le Sparta Rotterdam, débutait sur le banc : Peter Bosz a choisi Ricardo Pepi en pointe, avec Ivan Perisic et Ruben van Bommel sur les côtés et Guus Til derrière eux.

Le PSV s’est rapidement procuré la première occasion dangereuse, mais a subi un gros coup dur après huit minutes. Pepi est allé au sol sans raison apparente et n’a pas pu continuer, ce qui a contraint Mijnans à entrer en jeu très tôt. Peu après, Twente a profité d’un temps fort : Younes Taha a vu le ballon lui revenir dans les pieds et a donné l’avantage aux locaux après quatorze minutes de jeu : 1-0.

Le PSV a beaucoup eu le ballon durant le premier quart d’heure, mais a eu du mal à ressortir proprement sous la pression de Twente. Pourtant, les Eindhovenois ont totalement renversé le match en quelques minutes grâce à Til, qui a d’abord repris de la tête avec puissance un superbe centre de Mauro Júnior, avant de frapper à nouveau trois minutes plus tard après une bonne passe de Paul Wanner. Le PSV s’est ainsi soudainement retrouvé devant 1-2 après 29 minutes.

Twente ne s’est pas laissé abattre par ce double coup dur et a tenté de remettre la pression à l’approche de la pause. Sondre Ørjasæter s’est créé de l’espace pour frapper mais a trop croisé sa tentative, tandis que Robin Pröpper a lui aussi été proche de l’égalisation. Le PSV a tenu bon et a regagné les vestiaires avec un avantage minimal.

Après la pause aussi, le rythme est resté élevé et les deux équipes se sont procuré des occasions. Ørjasæter a frappé de peu au-dessus avant de mettre Weghorst en position de tirer dans une situation favorable, mais l’attaquant n’a pas trouvé le cadre. À l’autre bout du terrain, Lars Unnerstall a empêché le PSV de creuser l’écart grâce à une belle parade sur une tête de Perisic.

Van den Brom a décidé de prendre davantage de risques dans le final et a fait évoluer son équipe avec trois défenseurs. Cette approche offensive a porté ses fruits à la 79e minute, lorsque Twente a transpercé la défense eindhovenoise grâce à un jeu combiné rapide et que Weghorst, seul face à Matej Kovar, a conclu avec sang-froid : 2-2. Même si un hors-jeu a d’abord été envisagé, le drapeau est justement resté baissé.

Quatre minutes plus tard, la situation a empiré pour le PSV. Weidmann a entamé une impressionnante percée depuis sa propre moitié de terrain, a remonté le ballon en direction du but eindhovenois et a lui-même conclu son action pour le 3-2. Twente a conservé cet avantage et a ainsi parachevé un spectaculaire retournement de situation.

Grâce à ces trois points, Twente grimpe à la quatrième place du championnat et rejoint le troisième, le PSV, au nombre de points.

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