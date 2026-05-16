Le FC Twente Féminin remporte l'Eurojackpot de la Coupe KNVB aux tirs au but face au PSV

Le FC Twente Féminin a remporté samedi la Coupe KNVB Eurojackpot. En finale, disputée au stade Het Kasteel de Rotterdam, les Tukkers ont battu le PSV aux tirs au but après un score de 2-2 au terme des 90 minutes et des prolongations. Il s’agit du cinquième succès en Coupe pour le club de Twente.

Si Twente dominait jusqu’alors le championnat néerlandais, le PSV a été couronné champion il y a douze jours pour la première fois de son histoire.

Les deux formations se sont donc retrouvées pour un nouveau chapitre de leur rivalité. C’est toutefois Liz Rijsbergen, déjà auteur d’une frappe sur la barre en première période, qui a ouvert le score (0-1) d’une lourde frappe en lucarne après une perte de balle de Jill Diekman.

Twente se créa plusieurs occasions d’égaliser par Eva Oude Elberink, Diekman et Jette Wiefferink, tandis que, côté PSV, Nina Nijstad touchait magnifiquement la barre transversale en seconde période.

Rijsbergen semblait avoir scellé l’issue du match d’un tir glissé dans le coin opposé : 0-2. Mais, en l’espace de quelques minutes, Twente est revenu au score grâce à deux buts de Jaimy Ravensbergen : 2-2.

La prolongation n’a pas fait de différence au score. La séance de tirs au but a finalement souri à l’équipe d’Enschede : 4-3.

Les deux formations se retrouveront la semaine prochaine pour la dernière journée de l’Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, ultime acte d’une saison déjà riche en émotions.