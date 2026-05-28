Le Graafschap et le Deportivo La Corogne ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain Teun Gijselhart, selon les informations publiées jeudi par le journal De Telegraaf.

Selon le quotidien, De Graafschap percevra au moins 1 million d’euros pour le jeune milieu de terrain, arrivé libre l’été dernier en provenance du PEC Zwolle.

Âgé de 21 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé des Superboeren la saison dernière, prenant part à 39 rencontres officielles.

Formé à l’AZ, l’Amstellodamois a fait le choix stratégique de poursuivre sa carrière à l’étranger. Selon plusieurs sources, son nom figurait aussi sur les tablettes de plusieurs clubs néerlandais, dont le FC Twente.

Le directeur technique Erik ten Hag a ainsi été aperçu à plusieurs reprises en tribunes pour suivre les performances du jeune Néerlandais.

Il retrouvera son nouveau coéquipier Zakaria Eddahchouri (26 ans), originaire de Papendrecht. Grâce à la promotion du club galicien, il se prépare à défier le FC Barcelone et le Real Madrid.

Après Othniël Raterink (Cagliari) et Bouke Boersma (KV Malines), Gijselhart devient le nouveau talent à générer une somme substantielle pour De Graafschap grâce à un transfert à l’étranger.