Le FC Twente envoie un message clair à l'Ajax, au Feyenoord et au PSV

Le FC Twente a levé l'option prévue dans le contrat de Mats Rots, rapporte Tubantia. Le latéral gauche de 20 ans, qui serait dans le viseur de l'Ajax, du Feyenoord et du PSV, est ainsi lié au club jusqu'à la mi-2028.

International espoir, il compte parmi les révélations de Twente cette saison. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin de SoccerNews, il figure sur les tablettes des trois grands clubs traditionnels.

Grâce à cette prolongation, Twente entend encore faire grimper la valeur du joueur. Transfermarkt évalue désormais le latéral gauche à 10 millions d’euros.

Peu de observateurs imaginent toutefois qu’il restera deux saisons supplémentaires chez les Tukkers, tant son progression attire l’attention de nombreux clubs.

Depuis ses débuts avec le groupe pro, il a disputé 38 matchs, marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives.

Prêté la saison dernière à Heracles Almelo, il compte également cinq sélections avec les Jong Oranje.

Mats est le petit frère de l’ailier droit Daan Rots (24 ans), et Twente pourrait adopter la même stratégie contractuelle avec lui.