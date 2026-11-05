Le FC Twente continue d’engranger des points (pour le coefficient) en Ligue Conférence grâce à sa victoire face au FC Pafos

Le FC Twente est resté invaincu après la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Conférence. Menés 0-1 face au FC Pafos, les Tukkers ont renversé la situation pour s’imposer 3-1. Ruud Nijstand a inscrit le but égalisateur et, après l’expulsion d’un joueur adverse, Sondre Ørjasaeter et Daouda Weidmann ont assuré les trois points.

Il était difficile de se montrer aussi convaincant que le week-end dernier contre l’Excelsior (1-9), et cela s’est confirmé face à Pafos, qui a laissé peu d’espaces aux Tukkers aux abords de sa surface. Il fallait aussi se méfier des contre-attaques : une intervention impeccable de Daan Rots a été nécessaire pour empêcher l’ouverture du score.

Le but est tout de même arrivé cinq minutes plus tard, presque de nulle part. Après une contre-attaque éclair de Pafos, Lelê a eu trop de temps et d’espace à l’extérieur de la surface et a envoyé le ballon dans le petit filet opposé d’une frappe splendide. Lors de sa célébration, le Brésilien a reçu une douche de bière et un carton jaune pour provocation présumée.

Twente a montré un meilleur visage après la pause, même si une intervention remarquable de Robin Pröpper a été nécessaire pour éviter le piège. Peu après, l’égalisation est enfin arrivée. Weidmann a parfaitement déposé son coup franc sur la tête de Nijstad, lancé vers le but, et sa reprise puissante a fini au fond des filets.

Dans une seconde période animée, Drommel s’est illustré peu après grâce à un réflexe félin sur une tentative de Lelê. Les minutes suivantes n’ont pas été les meilleures pour ce dernier : quelques instants plus tard, il a commis une faute pour stopper une contre-attaque et a dû quitter le terrain après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Twente s’est alors rué à l’attaque et a multiplié les tirs en direction de Radoslaw Majecki, solide dans son but et jamais surpris par les frappes lointaines. Le Polonais n’a toutefois pas pu empêcher l’équipe de Van den Brom de prendre l’avantage à un quart d’heure de la fin. Lancé en profondeur par Younes Taha, Ørjasaeter a conclu avec sang-froid.

Libéré de la pression, Twente a scellé le sort du match peu après. Entré en jeu, Thomas van den Belt a vu sa frappe contrée, mais a récupéré le ballon et servi Weidmann, démarqué. Celui-ci n’a eu qu’à pousser le ballon au fond : 3-1.