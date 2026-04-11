Séville a engrangé trois points cruciaux dans sa lutte contre la relégation. Les Andalous se sont imposés 2-1 face à l'Atlético de Madrid au Ramón Sánchez Pizjuán et remontent ainsi à la quinzième place, avec trois points d'avance sur la zone de relégation.

Quatrième de Liga, l’Atlético possède toutefois une avance confortable de douze points sur le Real Betis, cinquième, et peut donc aborder sereinement sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Les Colchoneros sont toujours en course en Ligue des champions, où ils ont créé la surprise en s’imposant 2-0 à l’aller des quarts de finale face au FC Barcelone.

Simeone, qui concentre ses efforts sur cette compétition et sur la finale de la Copa del Rey, a effectué pas moins de dix changements dans son onze de départ en vue du match retour face au Barça la semaine prochaine.

Cette large rotation a profité à trois jeunes : Dani Martínez, Rayane Belaid et Javier Boñar, tous alignés d’entrée.

Le score est ouvert dès la 10^e minute : Akor Adams transforme un penalty obtenu après une intervention maladroite d’Álex Baena dans la surface (1-0).

Boonar, notamment, a connu des débuts de rêve en égalisant de la tête sur un centre de Julio Díaz, pour qui il s’agissait seulement de la deuxième apparition avec le groupe pro : 1-1.

Les Madrilènes n’ont toutefois pas réussi à égaliser : dans le temps additionnel de la première période, le capitaine de Séville Nemanja Gudelj, ancien pensionnaire de l’Eredivisie, a propulsé de la tête un centre au fond des filets pour fixer le score final à 2-1.