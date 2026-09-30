Le FC Porto est parvenu à se renforcer bien après la fermeture du marché des transferts portugais. Chris Smalling (36 ans) est libre depuis quelque temps déjà et a décidé de répondre à l’appel de l’Estádio do Dragão, selon MaisFutebol.

Smalling a évolué lors des deux dernières saisons en Arabie saoudite, à Al-Fayha, pour qui le défenseur central a disputé un total de 67 matches. Depuis l’expiration de son contrat avec Al-Fayha l’été dernier, le droitier est disponible librement sur le marché.

Smalling est déjà à Porto, selon MaisFutebol. « Si les procédures nécessaires et habituelles pour la finalisation du contrat se déroulent normalement et sans problème, il sera bientôt une option supplémentaire dans l’effectif du champion national », peut-on lire.

L’international anglais à 31 sélections, qui a disputé son dernier match avec The Three Lions en 2017, sera entraîné à Porto par Francesco Farioli. L’ancien entraîneur de l’Ajax souhaitait ajouter encore un peu d’expérience à son effectif.

Smalling est surtout connu pour sa période à Manchester United, où il a évolué entre 2010 et 2019, a notamment été entraîné par Louis van Gaal et a finalement disputé 323 matches.

Le Londonien a rejoint l’AS Roma en prêt en 2019, avant que le club ne le recrute définitivement un an plus tard pour environ quinze millions d’euros. Smalling a connu d’excellentes périodes au Stadio Olimpico, mais en raison de blessures à répétition et de son salaire élevé, il a été autorisé à partir à Al-Fayha en 2024 pour moins d’un million d’euros.

Le vétéran retrouvera à Porto notamment des joueurs du même poste comme Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez et Dominik Prpic, ainsi que les anciens d’Eredivisie Pablo Rosario, Hwang In-beom et Santiago Gimenez. Porto a parfaitement commencé le championnat avec 21 points en 7 matches. En Ligue des champions, le premier match de la phase de ligue, contre Manchester City, a été perdu (0-2).



