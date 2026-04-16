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Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Le FC Porto et son entraîneur Francesco Farioli quittent l’Europa League sur une défaite au bout du suspense

Nottingham Forest vs FC Porto
Nottingham Forest
FC Porto
Ligue Europa
J. Bednarek
M. Gibbs-White
F. Farioli

Nottingham Forest s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. À domicile, le club anglais s'est imposé 1-0 face au FC Porto, après un match aller qui s'était soldé par un score de 1-1 la semaine dernière. En demi-finale, Forest affrontera Aston Villa, autre club anglais.

L’équipe de Porto, entraînée par Francesco Farioli et emmenée au milieu par Pablo Rosario, abordeait pourtant la rencontre avec l’espoir de renverser la vapeur après le match nul de l’aller. Jeudi soir, la tâche s’est rapidement compliquée.

Jan Bednarek a frappé le genou de Chris Wood, fraîchement revenu de blessure, avec le pied tendu. Après consultation de la VAR, l’arbitre Danny Makkelie a expulsé le défenseur polonais. Wood, touché, a dû céder sa place peu après.

Peu après, les locaux ont pris l’avantage : après une perte de balle de Porto dans sa moitié de terrain, Morgan Gibbs-White a ouvert le score d’une frappe lointaine déviée par Rosario (1-0).

Jusqu’à la mi-temps, les locaux ont pressé pour doubler la mise, notamment par Nicolás Domínguez et par le remplaçant Igor Jesus, sans succès.

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Après la pause, Porto a légèrement relevé la tête : William Gomes a d’abord frappé un coup franc dans le mur, puis a heurté la barre transversale, imité peu après par Alan Varela.

De l’autre côté, Forest cherchait à tuer le match : Domínguez tirait juste à côté et Igor Jesus touchait la barre. Finalement, les locaux empocheaient la victoire.

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