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Jonathan van Haaster
Traduit par

Le FC Porto débloque enfin son compteur après une large victoire face à Naples

FC Porto vs SSC Naples
FC Porto
SSC Naples
Ligue des Champions
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Le FC Porto a enfin décroché ses premiers points de la saison en Ligue des champions. L’équipe de Francesco Farioli s’est imposée 4-1 face à Naples à l’Estádio do Dragão. Les défenseurs centraux polonais Jan Bednarek et Jakub Kiwior ont tous deux marqué sur corner et largement contribué à la victoire contre Naples, qui compte trois points après quatre matches, comme notamment Porto et Feyenoord.

Porto a presque immédiatement adressé un sérieux avertissement à Naples par l’intermédiaire de Pepê, auteur d’une superbe frappe entrée dans le but après avoir touché la barre. L’attaquant était toutefois parti un peu trop tôt et se trouvait donc hors-jeu. Borja Sainz, lui, n’était pas hors-jeu quelques instants plus tard lorsqu’il a envoyé sa frappe à quelques centimètres au-dessus de la barre du gardien napolitain Alex Meret.

L’ouverture du score, méritée, est tout de même intervenue tôt dans la rencontre, sur coup de pied arrêté. Complètement oublié sur un corner de Gabri Veiga, Bednarek a placé une tête puissante au fond des filets.

Naples est ensuite mieux entré dans son match. Après une première occasion manquée par Rasmus Højlund, les Italiens ont fini par égaliser. Le gardien de Porto, Diogo Costa, a réalisé deux beaux arrêts sur des tentatives d’Antonio Vergara et de Højlund, mais, abandonné par sa défense, il n’a rien pu faire sur la troisième, signée Scott McTominay.

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Porto a mieux entamé la seconde période, Veiga décochant rapidement une frappe d’avertissement. La plus grosse occasion de cette période est toutefois revenue à l’ancien joueur du PSV Pablo Rosario. Matteo Politano lui a offert le ballon sur un plateau, mais, à quelques mètres du but, il n’a pas réussi à tromper Meret.

Porto a conservé l’ascendant et Veiga a été tout près de redonner l’avantage aux siens, mais le créateur de jeu malheureux a trouvé la barre. À la 70e minute, il a finalement pu laisser éclater sa joie. L’ancien joueur de Feyenoord Santiago Gimenez a servi Veiga sur le côté, et celui-ci a conclu : 2-1.

Dix minutes avant la pause, le deuxième défenseur central de Porto a lui aussi marqué. Kiwior a parfaitement repris de la tête un corner de l’ancien joueur de Feyenoord Hwang In-boom : 3-1. Dans les tout derniers instants, le score est même passé à 4-1 grâce à un penalty transformé par Samu, entré en jeu.

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