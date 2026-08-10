Le NEC est sur le point de se renforcer avec Gabriel Brás, annonce Voetbal International. Le défenseur de 22 ans devrait arriver en prêt en provenance du FC Porto, les Néerlandais ayant également obtenu, selon les médias portugais, une option d’achat.

Avec l’arrivée de Brás, l’entraîneur Dick Schreuder obtient enfin le renfort souhaité pour son arrière-garde. Le technicien avait déjà fait savoir pendant la préparation qu’il jugeait son effectif trop juste sur le plan défensif et espérait encore accueillir deux ou trois défenseurs.

Ce manque d’options s’est de nouveau vu lors de la première journée contre Telstar. Schreuder a dû improviser derrière et a clairement laissé entendre après la rencontre qu’il n’était pas satisfait du nombre limité de solutions dans sa défense.

Brás doit désormais devenir la première réponse à ce problème. L’international portugais chez les jeunes est passé par le centre de formation du FC Porto et y est toujours sous contrat, mais attend encore ses débuts officiels avec l’équipe première. Selon Transfermarkt, le défenseur central droitier, qui a porté à six reprises le maillot du Portugal Espoirs, est estimé à deux millions d’euros.

Lors de la préparation, Brás a toutefois eu l’occasion de se montrer avec l’équipe première de Porto. Finalement, l’entraîneur Francesco Farioli a décidé de ne pas conserver définitivement ce défenseur dans son groupe. L’ex-coach de l’Ajax a ainsi donné son feu vert à un accord avec le NEC.

Les Nijmégois sont de toute façon particulièrement actifs sur le marché des transferts ce lundi. Plus tôt dans la journée, il est déjà apparu que le NEC est très avancé dans l’arrivée du gardien Nikolas Polster, qui doit venir de Wolfsberger AC.

Polster doit lutter pour une place à Nijmegen avec Gonzalo Crettaz. Ni Brás ni Polster ne pourront encore entrer en action mardi soir lors du match du tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos Le Pirée.