Le FC Midtjylland a diffusé un communiqué officiel après l’agression au couteau dont a été victime l’un de ses joueurs

Alamara Djabi (FC Midtjylland) a été poignardé le week-end dernier et a été placé dans un coma artificiel après deux interventions chirurgicales. Mardi matin, le club a publié un communiqué.

Le club danois a publié un communiqué rassurant sur son site : « Il est désormais dans un état stable après deux opérations et a été sorti du coma artificiel. Compte tenu des circonstances, il se porte bien. »

Le club précise que l’agression au couteau s’est produite samedi à Herning. « Djabi était alors entre la vie et la mort et a été opéré d’urgence. » Midtjylland salue le travail des équipes médicales : « Grâce à l’intervention professionnelle des services d’urgence, puis des médecins à l’hôpital, son état est désormais stable. »

Le club, actuel deuxième de Superligaen, précise qu’il ne communiquera pas davantage sur l’affaire « par respect pour l’enquête policière en cours, qui comprend des auditions de témoins et d’autres investigations ».

Le club, profondément bouleversé par cet incident grave, adresse ses pensées à son joueur, à sa famille et à ses proches, leur souhaitant courage et prompt rétablissement.

Djabi ne figurait pas dans l’effectif du club de Herning cette saison et, selon la direction, il n’était de toute façon pas sélectionnable pour les prochaines rencontres.