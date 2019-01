Le FC Metz offre une peluche de sa mascotte pour chaque nouveau-né mosellan en 2019 !

Le FC Metz a indiqué mardi soir que chaque nouveau-né en Moselle se verrait offrir une peluche de Grayou, la mascotte du club !

La nouvelle mascotte du FC Metz fait fureur. De son petit nom Grayou, ce dragon animé est particulièrement bien valorisé dans différentes vidéos sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Et pour surfer sur ce succès, le club lorrain a lancé une initiative peu commune avec le Département : distribuer sa mascotte à tous les nouveaux-nés en Moselle.

Un moyen drôle et ludique de fidéliser les futures générations au club majeur du département. Le principe est simple : les parents recevront par la poste un bon à usage unique afin de retirer la fameuse peluche Grayou dans les sites "Moselle Passion".

"Partenaires privilégiés, le Football Club de Metz et le Département de la Moselle s’associent pour mener une opération sans précédent. En effet, le club grenat et le département de la Moselle sont très heureux d’offrir, ensemble, un cadeau à tous les nourrissons qui verront le jour sur le territoire mosellan à compter de ce jour !", a indiqué le FC Metz dans un communiqué officiel. "Ce cadeau est une peluche Grayou, à l’effigie de la mascotte du FC Metz. Elle sera ainsi distribuée à tous les nourrissons mosellans ! Au total, chaque année entre 10 000 et 12 000 enfants voient le jour en Moselle".

"Il fait partie de notre patrimoine collectif", a expliqué le président du club Bernard Serin. "La ville de Metz accueillait chaque année un cortège du Graoully, dans ses rues, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Plus qu’un dragon, cet emblème apparu au milieu des années 80 sur le maillot grenat à l’initiative du président Molinari représente surtout des valeurs, un territoire avec un caractère que l’histoire a forgé et qui donne à ses clubs, ses collectivités, une dimension tout à fait particulière".

"Grayou va venir ainsi protéger, un peu, ces enfants, auxquels on va offrir leur doudou, leur doudou pour la vie, qu’ils garderont avec une certaine nostalgie, on l’espère, et qu’ils deviendront des supporters attentifs et passionnés du FC Metz", a de son côté souligné le président du Département de la Moselle, Patrick Weiten.

