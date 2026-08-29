Le FC Groningue devrait selon toute vraisemblance se renforcer avant la fin du mercato avec un nouveau milieu de terrain, à vocation défensive, rapporte le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin. Filip Przybylko (18 ans), de Legia Varsovie, doit offrir davantage d’options à l’entraîneur Dick Lukkien.

Selon Boualin, Groningue et le Legia ont déjà trouvé un accord de principe au sujet de Przybylko, qui est encore sous contrat pour un an avec le club polonais. Rien n’a filtré sur le montant de l’indemnité de transfert à venir.

Przybylko se trouve déjà actuellement à Groningue et, si la visite médicale et « les derniers détails » ne posent pas de problèmes, il signera un contrat de plusieurs années à l’Euroborg.

Przybylko peut être considéré comme le successeur (à terme) de Stije Resink, qui se remet d’une blessure au genou et qui a récemment quitté la Fierté du Nord pour signer un contrat de cinq ans à l’AZ.

« Le milieu de terrain est considéré comme un joueur prometteur pour l’avenir et il aura donc le temps de s’habituer à son nouvel environnement », sait Boualin.

Si tout se passe comme prévu, Przybylko quittera le Legia sans avoir disputé le moindre match avec l’équipe première. Il a toutefois joué à neuf reprises avec l’équipe réserve et a acquis de l’expérience en UEFA Youth League.

Les débuts de Przybylko avec l’équipe première du Legia n’auraient été qu’une question de temps, puisqu’il figurait déjà très régulièrement cette saison dans le groupe du coach Marek Papszun.