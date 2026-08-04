Le FC Groningue est parvenu à s’attacher les services d’Alvin Nordin. Le milieu défensif axial arrive du club suédois d’Helsingborgs IF et signe un contrat de quatre ans à l’Euroborg.

Nordin est un international suédois de jeunes de dix-huit ans qui a fait ses débuts en équipe première d’Helsingborgs en 2024, à l’âge de seize ans. Au final, il a disputé 28 matches pour ce club (2 buts, 2 passes décisives).

« Pour moi, c’est la meilleure étape à ce moment de ma carrière », raconte Nordin, qui rejoint immédiatement le groupe de l’entraîneur Dick Lukkien. « Le football en Eredivisie correspond bien à mon style de jeu et le FC Groningue joue comme j’aime jouer : avec du rythme, de manière offensive, en voulant dicter le jeu et de façon structurée. »

« Je suis un joueur qui aime évoluer entre les lignes et le club est venu avec un bon plan pour que je puisse me développer ici de manière optimale, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

« Pour moi, l’important sera de m’adapter le plus vite possible au rythme de l’équipe et de devenir plus fort physiquement », poursuit Nordin. « Je m’attends à pouvoir vite m’habituer et m’adapter. Mon objectif est de faire mes débuts le plus rapidement possible et d’engranger beaucoup de minutes. »

« Je veux montrer la meilleure version de moi-même. Ce sera difficile, mais je suis convaincu que j’y arriverai », ajoute Nordin, qui a porté le maillot de la Suède à neuf reprises avec les moins de 18 ans comme avec les moins de 19 ans.

L’arrivée de Nordin pourrait en revanche être compensée par le départ de Thom van Bergen. L’AZ s’intéresse de près à l’attaquant et fait tout son possible pour conclure un accord avec De Trots van het Noorden.