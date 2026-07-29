Le FC Groningue recrute un joueur qui a évolué à Feyenoord la saison dernière

Malcolm Jeng peut presque se considérer comme un joueur du FC Groningue. Le défenseur passe actuellement sa visite médicale avec la Fierté du Nord, rapporte Mounir Boualin.

Jeng, qui avait encore été prêté à Feyenoord la saison dernière, va être prêté pour une saison par le Stade de Reims à Groningue, avec une option d’achat.

Si le défenseur suédois réussit sa visite médicale, il deviendra alors un joueur de Groningue. Le montant de l’option d’achat n’est pas précisé dans les informations publiées. Selon Transfermarkt, Jeng vaut deux millions d’euros.

Le défenseur de 21 ans a été transféré en janvier 2025 de Sirius, en Suède, à Reims pour 2,5 millions d’euros.

Feyenoord l’avait prêté la saison dernière par le club français, mais à Rotterdam, en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille, il n’a pratiquement pas joué à De Kuip.

Après un an à Rotterdam, son compteur s’est arrêté à deux matches officiels. Il n’a joué que quatre fois avec Reims.