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Le FC Groningue a suscité la surprise et la colère des joueurs de l’Ajax, rapporte Mike Verweij dans Kick-of, le podcast football du De Telegraaf. Le club a immortalisé le match nul 2-2 contre l’Ajax d’il y a deux saisons avec une image dans le tunnel des joueurs.

Il y a deux saisons, l’Ajax a laissé échapper le titre de VriendenLoterij Eredivisie à Groningue. Le club d’Amsterdam a longtemps mené 2-1, mais Thijmen Blokzijl a égalisé à 2-2 dans le temps additionnel.

Le PSV a ainsi dépassé l’Ajax au classement et le club d’Eindhoven a finalement été sacré champion des Pays-Bas.

Le FC Groningue a désormais immortalisé ce match, dont il n’a lui-même tiré aucun bénéfice, dans les entrailles du stade, en face du vestiaire des visiteurs, selon Verweij.

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Selon le journaliste qui suit l’Ajax, cette image du match a aidé le club d’Amsterdam lors de son déplacement chez le FC Groningue le mois dernier (5-2).

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« L’Ajax n’était pas dans une bonne passe. Il devait gagner à Groningue. Quand Davy Klaassen a vu cette image, la fumée lui sortait des oreilles et il était encore plus déterminé à gagner », a-t-il conclu.

La victoire à Groningue a marqué le début du redressement de l’Ajax. Le club a ensuite battu successivement l’Atalanta, le Sparta, l’AZ et le FC Midtjylland. Il a fait match nul 2-2 contre le FC Twente, puis a battu l’ADO Den Haag 3-0 le week-end dernier.

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Le FC Groningue traverse actuellement une mauvaise passe. Le week-end dernier, il a perdu le derby du Nord contre le SC Heerenveen (1-3).

Le club occupe désormais la dixième place du classement, avec quinze points en treize matches. Telstar, seizième, ne compte que cinq points de moins.