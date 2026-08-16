Le FC Groningue humilie l’ADO La Haye devant son propre public et grimpe à la deuxième place

Le FC Groningen a également remporté, dimanche après-midi, son deuxième match de cette saison d’Eredivisie VriendenLoterij. En déplacement sur la pelouse de l’ADO Den Haag, l’équipe de l’entraîneur Dick Lukkien s’est imposée avec autorité : 1-4. Pour l’ADO, toujours sans le moindre point, il s’agit en revanche de la deuxième défaite de la saison.

Après une frappe de Daryl van Mieghem qui est passée de peu à côté, Groningen a pris l’initiative. Le gardien de l’ADO, Kylian Nikièma, a d’abord brillamment repoussé une tête de Brynjólfur Willumsson, avant d’être finalement battu par un tir glissé de Thom van Bergen : 0-1.

Groningen avait pris goût au match et a vu Tika de Jonge et Van Bergen manquer des occasions d’inscrire le deuxième but. Willumsson, lui, a bien marqué : l’Islandais a échappé au hors-jeu sur une longue passe d’Etienne Vaessen et a glissé le 0-2 entre les jambes de Nikièma.

Les occasions ont ensuite encore été pour les visiteurs. Juste avant la pause, David van der Werff a signé le 0-3 en contre-attaque. Là encore, Vaessen a joué un rôle important.

Après la pause, Groningen a continué joyeusement à se créer des occasions, pour Van Bergen et De Jonge. Mais à la 55e minute, le score est soudain passé à 1-3 : Yannick Eduardo a profité d’une grossière erreur dans la relance.

L’ADO a semblé espérer davantage pendant un moment et s’est encore montré dangereux à plusieurs reprises. Mais à mesure que le coup de sifflet final approchait, les forces des joueurs de La Haye se sont de nouveau éteintes.

Groningen a encore marqué une fois, lorsque le tout juste entré en jeu Nils Eggens a repris de la tête avec brio un centre de Van Bergen : 1-4. L’équipe de Lukkien, qui se déplacera chez le PSV la semaine prochaine, grimpe ainsi provisoirement à la deuxième place du classement.