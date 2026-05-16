Le FC Groningen souhaite renouer le dialogue avec l’Ajax et acquérir définitivement le joueur

Le FC Groningen souhaite renforcer sa défense avec Nick Verschuren. Selon Mounir Boualin pour SoccerNews, le club est intéressé par le jeune talent. Âgé de 21 ans, le défenseur central est actuellement prêté par l’Ajax au FC Volendam.

Selon lui, des discussions doivent encore avoir lieu pour déterminer si un transfert est possible. Le club nordiste viserait un recrutement définitif.

Reste à savoir si l’Ajax donnera son feu vert à cette opération. Estimé à 900 000 euros par Transfermarkt, le défenseur est encore sous contrat à Amsterdam jusqu’en milieu d’année 2028.

Formé au club, il n’a pas encore porté le maillot de l’équipe première mais compte cinquante matchs avec Jong Ajax.

Prêté cette saison à Volendam, le défenseur de 1,82 m a déjà disputé 34 matchs officiels, confirmant son potentiel.

L’été dernier, le club avait déjà accueilli un autre défenseur ajacide, Dies Janse, en prêt. À l’issue de la saison, il rentrera au Johan Cruijff ArenA.

Âgé de 20 ans, il a déjà disputé 31 matchs officiels cette saison, dont 30 comme titulaire.