Le FC Groningen souhaite recruter un joueur très expérimenté du Sparta Rotterdam

Selon RTV Noord, Pelle Clement sera très probablement la première recrue estivale du FC Groningen. Libre de tout contrat après son départ du Sparta Rotterdam, le milieu de terrain de 30 ans pourrait rejoindre le club nordiste.

Avec Clement, le club peut immédiatement ajouter une solide dose d’expérience à son effectif. Passé par l’Ajax, le PEC Zwolle, le RKC Waalwijk et le Sparta, l’Amstellodamois compte déjà 271 matchs dans le football professionnel néerlandais.

Entre 2017 et 2019, il a effectué un bref passage à Reading, sans réussir à s’imposer face à l’intensité physique du Championship.

Le club et le joueur ont déjà mené plusieurs entretiens constructifs, et les deux parties se montrent enthousiastes, selon la chaîne régionale.

Sous les couleurs de Sparta, il a disputé 28 matchs la saison passée, dont vingt comme titulaire, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Plus tôt durant ce mercato, le club avait déjà levé l’option d’achat de Travis Hernes, définitivement recruté en provenance de Newcastle United.

Par ailleurs, le directeur technique Mo Allach doit encore trouver des remplaçants pour Dies Janse, Tygo Land et Younes Taha, rentrés dans leurs clubs respectifs après leur prêt.