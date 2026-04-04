Le FC Groningen remporte une victoire âprement disputée sur un terrain où il n'avait encore jamais gagné

Samedi soir, le FC Groningen a remporté une victoire 0-2 âprement disputée à l'extérieur contre Telstar. L'équipe de Dick Lukkien a pris l'avantage en première mi-temps grâce à un but de Dies Janse, avant de sceller le score en fin de match par Jorg Schreuders. Groningen reste ainsi à la dixième place, toujours en lice pour les places de barrages, tandis que Telstar se maintient juste au-dessus de la zone de relégation, à la seizième place.

Dès le coup d'envoi au Sportpark Schoonenberg, un duel animé s'est engagé, les deux équipes cherchant à attaquer. Telstar a eu un peu plus la possession du ballon en début de match, mais sans se créer de réelles occasions. Le FC Groningen s'est illustré pour la première fois après dix minutes par l'intermédiaire de Thom van Bergen, sans toutefois marquer.

Après une petite demi-heure, Groningue s'est créé la première véritable occasion du match. Tygo Land a décoché un tir puissant de loin, mais le gardien Ronald Koeman junior a réalisé un bel arrêt. Peu après, Telstar a été contraint de procéder à un changement lorsque Nökkvi Thórisson a dû quitter le terrain sur blessure.

À la 32e minute, Groningue a finalement ouvert le score. Une tête de Dies Janse semblait avoir été repoussée sur la ligne, mais après intervention du VAR, il s'est avéré que le ballon avait bien franchi la ligne : 0-1. Peu après, Janse a même failli doubler la mise, mais Koeman junior a empêché le score de s'alourdir.

Telstar a tenté de revenir au score avant la pause et s'est créé une belle occasion par l'intermédiaire de Sem van Duijn, suite à une perte de balle maladroite de Tika de Jonge. Sa tentative est toutefois passée à côté, permettant ainsi à Groningue de regagner les vestiaires avec une avance d'un but. Le jeu a été très animé en première mi-temps, offrant un spectacle très divertissant.

Après la pause, le scénario est resté le même, avec des occasions de part et d'autre. Groningue a eu des occasions d'aggraver le score par l'intermédiaire de Younes Taha et Jorg Schreuders, mais à chaque fois, Koeman junior s'est interposé. De l'autre côté, Van Duijn a envoyé un coup de tête au-dessus du but sur un corner.

À la mi-temps de la deuxième mi-temps, Groningue a manqué l'occasion de prendre définitivement le large. Taha s'est d'abord heurté une nouvelle fois au gardien et, sur le rebond, Van Bergen n'a pas réussi à envoyer le ballon dans le but vide. Peu après, le remplaçant Willumsson a failli porter le score à 0-2, mais une fois de plus, Koeman junior a maintenu son équipe dans le match.

Dans les dernières minutes, Telstar a tout donné et Vaessen a dû s'employer pour repousser une frappe de Brouwer. Dans le temps additionnel, Groningue a scellé le sort du match grâce à une contre-attaque fulgurante. Van Bergen a centré vers Schreuders, qui a conclu à bout portant : 0-2. L'équipe de Lukkien remporte ainsi une victoire importante sur un terrain où elle n'avait encore jamais gagné au plus haut niveau.