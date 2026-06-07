Le FC Groningen envoie un message clair aux clubs intéressés et prolonge le contrat de son pilier

Selon Mounir Boualin, dont les informations sont généralement fiables, Etienne Vaessen va prolonger son contrat avec le FC Groningen. RTV Noord confirme également cette prolongation. Le gardien de but de « La Fierté du Nord » s’engage désormais jusqu’en milieu d’année 2029.

Son bail actuel courait jusqu’en 2027, avec une option de prolongation d’une saison ; le club franchit cependant un cap en lui offrant deux exercices supplémentaires.

Par cette offre, le club envoie un signal clair aux prétendants : il ne compte pas se séparer de son gardien. Âgé de 30 ans, Vaessen attire en effet depuis plusieurs mois l’intérêt de formations nationales et étrangères.

Feyenoord s’est ainsi manifesté pour l’été 2025, tandis que les Tigres (Mexique) et Wrexham (Angleterre) s’étaient aussi positionnés sur le gardien né à Breda.

Arrivé libre en 2024 en provenance du RKC Waalwijk, où il a disputé 210 matchs, Vaessen s’est immédiatement imposé comme un pilier de la défense groningoise. Il totalise déjà 63 rencontres avec la Fierté du Nord et a gardé ses cages inviolées à seize reprises.

International surinamien, il compte quinze sélections sans toutefois avoir pu qualifier son pays pour la Coupe du monde : en barrages, la Bolivie l’a emporté 2-1.