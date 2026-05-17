Le FC Groningen décroche une place en barrages, tandis que le Sparta s’incline face à son rival local, l’Excelsior

Lors de la dernière journée de la VriendenLoterij Eredivisie, le FC Groningen s'est assuré une place dans les barrages pour une place européenne. Grâce à sa victoire sur la pelouse d'Heracles, l'équipe de Dick Lukkien a terminé à la neuvième place, synonyme de qualification pour ces barrages et d'une chance de décrocher un billet pour la Coupe d'Europe. Son principal rival, le Sparta Rotterdam, pouvait encore briguer cette même place, mais il n’a pas réussi à s’imposer face à son voisin, l’Excelsior.

Heracles – FC Groningen : 1-2

Les visiteurs ont ouvert le score dès la 3^e minute : après un dégagement manqué par la défense locale, Marco Rente a servi Thom van Bergen, dont la frappe a été repoussée, mais David Van der Werff a suivi pour pousser le ballon au fond (0-1).

Quinze minutes plus tard, les visiteurs concèdent toutefois l’égalisation : Mimeirhel Benita lance Tristan van Gilst en profondeur, et l’attaquant glisse le ballon entre les jambes d’Etienne Vaessen (1-1, 18^e). Score à la mi-temps.

Dix minutes après la reprise, les visiteurs ont repris l’avantage. Bien lancé sur l’aile droite, Rente a centré en retrait pour Tygo Land, dont la frappe, déviée par un défenseur, a fini au fond des filets : 1-2.

Les Groningois ont donc rempli leur mission et ont même vu leur principal rival, le Sparta, s’incliner à domicile face à l’Excelsior. Prochain rendez-vous le 21 mai : le FC Groningen défiera le cinquième, l’Ajax.

Sparta - Excelsior 2-3

Sparta espérait encore accéder aux barrages pour une place en Coupe d’Europe, mais son destin dépendait du résultat du FC Groningen et passait par une victoire à domicile face à son voisin de Kralingen. Après un quart d’heure de jeu, cet espoir a subi un sérieux coup d’arrêt.

Après un excellent travail préparatoire de Mike van Duinen, qui a habilement protégé le ballon, Gyan de Regt a pris de la vitesse et adressé un centre. Aucun joueur d’Excelsior n’a touché le ballon, mais le défenseur du Sparta, Giannino Vianello, l’a malheureusement dévié dans ses propres filets : 0-1.

Cinq minutes après la reprise, le Sparta est à nouveau sanctionné : l’Excelsior lance une contre-attaque rapide et double la mise. Van Duinen manque d’abord de conclure un centre de De Regt, mais l’arrière gauche Arthur Zagré suit parfaitement pour pousser le ballon au fond des filets : 0-2.

L’équipe de Maurice Steijn a toutefois réagi immédiatement. Shunsuke Mito s’est bien infiltré et s’apprêtait à frapper lorsqu’il a été fauché. L’arbitre n’a pas sifflé et le ballon a atterri directement aux pieds d’Ayoni Santos, qui a décoché une frappe fulgurante, redonnant un peu d’espoir aux supporters du Sparta : 1-2.

L’espoir fut de courte durée : à la 62^e minute, Noah Naujoks coupa au premier poteau un corner bien tiré par De Regt et battit Joël Drommel pour la troisième fois : 1-3.

En fin de match, Milan Zonneveld a réduit le score pour Sparta, puis a vu un second but refusé, sans que cela ne change l’issue de la rencontre. Score final : 2-3 à Spangen.