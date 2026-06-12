Le FC Groningen a repéré en Eredivisie le futur successeur de Dies Janse

Le FC Groningen envisage Joris Kramer pour remplacer Dies Janse. D’après Voetbal International, le club nordiste aurait déjà transmis une première offre pour le capitaine des Go Ahead Eagles.

Prêté par l’Ajax pour une saison, Janse s’est rapidement imposé comme un titulaire incontournable dans le nord sous les ordres de l’entraîneur Dick Lukkien.

Le directeur technique Mo Allach considère le défenseur central comme le successeur idéal du joueur appartenant à l’Ajax. Kramer, qui a hérité du brassard de capitaine des Eagles après le départ de Mats Deijl,

Selon le média, le montant de cette première approche n’a pas encore filtré, mais il n’a pas suffi pour convaincre les Eagles.

Les Deventenairs souhaitent conserver leur capitaine, mais ils restent attentifs à ses ambitions. Par ailleurs, Jakob Breum et Jari De Busser pourraient également quitter le club.

Sous contrat à Deventer jusqu’en 2028, le défenseur de 29 ans a disputé 152 matchs et remporté la Coupe des Pays-Bas avec le club lors d’une saison magique.