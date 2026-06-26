Le FC Dordrecht recrute soudainement le successeur de Dirk Kuijt à l'Ajax

Paul Nuijten est officiellement le nouvel entraîneur principal du FC Dordrecht, a annoncé le club vendredi soir. Son contrat avec l’Ajax, qui courait jusqu’en milieu d’année 2027, a été résilié. Peu après, Dordrecht l’a présenté comme le successeur de Dirk Kuijt.

Il a paraphé un contrat de deux ans et prend ses fonctions avec effet immédiat au sein du club de la Keuken Kampioen Divisie.

Ce Brabançon de 33 ans succède à Kuijt, parti récemment au Fenerbaçe SK pour devenir l’adjoint de l’entraîneur Ismail Kartal.

Pendant un instant, Rick Adjei, l’adjoint des Go Ahead Eagles, a été pressenti pour prendre la relève, mais cette option a finalement été écartée.

Vendredi soir, le club ajacide a officialisé la résiliation immédiate du contrat du technicien, avant que les « Schapenkoppen » ne confirment sa nomination.

L’entraîneur se dit fier de cette nomination. « Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d’avoir cette opportunité au FC Dordrecht. C’est un club qui possède sa propre identité, des supporters engagés et beaucoup d’ambition. Je suis conscient de la responsabilité qui va de pair avec ce poste, et j’ai hâte de m’en acquitter aux côtés des joueurs et du staff », déclare-t-il dans le communiqué de presse du club.

En 2024, il avait rejoint « De Toekomst » comme entraîneur des moins de 17 ans de l’Ajax. Après un passage chez les moins de 19 ans, il a été promu à l’Ajax 1 en tant qu’adjoint de l’entraîneur par intérim Fred Grim. Lorsque Grim a repris ses fonctions au sein du centre de formation du club d’Amsterdam, Nuijten a été nommé entraîneur principal du Jong Ajax. Originaire de Geldrop, il choisit toutefois aujourd’hui de se lancer dans une nouvelle aventure à Dordrecht.