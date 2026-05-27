Le FC Den Bosch a opposé une fin de non-recevoir au joueur comptant 19 sélections avec les Oranje

Selon le Brabants Dagblad, le FC Den Bosch a décidé de ne pas rapatrier Patrick van Aanholt. La demande de retour, formulée publiquement plus tôt ce mois-ci par le défenseur, n’a donc pas abouti pour l’instant.

Il y a deux semaines, le défenseur aux 19 sélections avec les Oranje avait pourtant annoncé son souhait de terminer sa carrière à Den Bosch, club où il a évolué en équipes de jeunes.

Remplaçant au Sparta Rotterdam la saison passée, il ne verra pas son contrat, arrivé à échéance, être prolongé.

Le latéral gauche voyait Den Bosch comme une option crédible : « Mais tout doit coller. J’aimerais jouer encore un an ou deux, tant que mon corps me le permet, mais il faut que le cadre soit le bon. »

« J’ai également entendu des rumeurs, notamment de la part de Danny Verbeek et d’autres sources internes, indiquant que le club est encore un peu en phase de réflexion. Si je m’engage, je dois me sentir chez moi », avait-il expliqué avec détermination. « J’ai commencé à Den Bosch et c’est là que je terminerai ma carrière », avait-il alors affirmé.

Selon le BD, Van Aanholt ne sera envisagé que si les jeunes Mees Laros et Nick de Groot quittent le club.