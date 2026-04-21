Hommage aux pionniers du football continental

Fondé en avril 1876, le Kjøbenhavns Boldklub occupe une place unique au panthéon du football : il s’agit du plus ancien club du Danemark et du premier club créé hors des îles britanniques. Bien avant l’ère moderne de la Ligue des champions et des transferts de plusieurs millions de livres, le KB jetait les bases du football organisé au cœur de la capitale danoise. Les origines du club sont liées à Blegdamsfælleden, le quartier qui abrite aujourd’hui Parken, l’antre emblématique du FC Copenhague.

Pour célébrer ce 150^e anniversaire, le club déploie une campagne d’envergure incarnée par l’acteur de renommée internationale et supporter de longue date Mads Mikkelsen. Connu pour ses rôles dans « Casino Royale » et « Hannibal », il prête sa voix à un film hommage qui retrace le parcours du club, de ses racines du XIX^e siècle à sa domination actuelle.

« KB a joué un rôle déterminant dans le football danois et dans le succès du FC Copenhague. Pour célébrer cet anniversaire très spécial, sans équivalent parmi les autres clubs du continent, nous avons créé quelque chose de véritablement unique en collaboration avec adidas : un hommage qui met en avant Copenhague comme une véritable capitale du football dotée d’un patrimoine sportif remarquable », déclare Jacob Lauesen, PDG du FC Copenhague.

L’ADN des géants danois.

Bien que le F.C. Copenhague ait été officiellement fondé en 1992, son identité est indissociable de l’histoire du KB et du B1903. La fusion de ces deux clubs historiques a donné naissance au club puissant que l’on connaît aujourd’hui, tout en préservant des fondements culturels ancrés dans les valeurs de 1876. KB continue d’ailleurs de servir de vivier essentiel, ayant révélé des générations de talents, de Nils Middelboe à Thomas Delaney et William Kvist.

Ce lien est essentiel pour l’identité du club. Henrik Eigenbrod, directeur du Kjøbenhavns Boldklub, souligne son rôle : « Le KB est un club ancré dans la tradition, qui constitue le socle culturel sur lequel le F.C. Copenhague a été bâti. Fort de ses 5 700 membres et de ses nombreuses équipes, KB demeure un vivier essentiel, alimentant régulièrement le F.C. Copenhague en joueurs formés au club. »

Pour célébrer ce 150^e anniversaire, adidas a conçu un maillot collector aux couleurs d’origine.

Pour célébrer ce 150^e anniversaire, adidas a conçu un maillot collector aux accents rétro. Le design reprend les célèbres bandes bleues et blanches de KB, teintes qui ont façonné l’ADN visuel du FC Copenhague contemporain. Pour la marque aux trois bandes, collaborer avec un club doté d’une telle longévité a représenté un défi créatif rare, et le résultat devrait séduire collectionneurs et supporters.

Henrik Hallberg, directeur des relations publiques et de la communication de marque chez adidas Nordics, souligne la rareté d’un tel héritage dans le monde du sport.

« Le F.C. Copenhague possède l'un des plus anciens ADN du football mondial. Une singularité que nous célébrons avec fierté chez adidas, et qui ne pourrait être rendue que par très peu de clubs sur la planète », a-t-il affirmé.

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Détails de la sortie et contexte historique

Ces célébrations rappellent que les racines du football européen sont plus profondes que beaucoup ne l’imaginent. Fondé avant nombre de grands clubs traditionnels, KB confère ainsi à Copenhague une place incontestable dans l’histoire du sport. Cet héritage prendra forme le 24 avril, date de mise en vente officielle des nouveaux maillots sur la boutique en ligne du club.

Né en 1994, le partenariat entre le club et la marque aux trois bandes s’enrichit ainsi d’un nouveau chapitre, sous les couleurs du club le plus titré du Danemark. Alors que le club se projette déjà vers 2026 et le 150^e anniversaire de son membre fondateur, l’alliance du charisme des stars hollywoodiennes et de l’histoire pure du football assure que l’héritage de ces pionniers de 1876 continuera d’inspirer les générations futures.