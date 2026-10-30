Le FC Copenhague et adidas dévoilent un troisième maillot révolutionnaire inspiré de Superkilen, dont chaque exemplaire est unique

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Le F.C. Copenhagen et adidas ont officiellement dévoilé un troisième maillot révolutionnaire pour la saison 2026-2027, dont la création s’inspire largement du paysage architectural de la ville. Ce nouveau modèle rend hommage à Superkilen, un parc urbain de renommée mondiale situé dans le quartier animé de Nørrebro, connu pour son attachement à la diversité culturelle et à l’esprit communautaire.

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Un hommage au cœur culturel de Copenhague

Bjørnstjerne Christiansen, artiste et cofondateur de SUPERFLEX, a expliqué la vision à l’origine de ce lieu emblématique, désormais transposée sur le terrain de football. Il a déclaré : « Avec Superkilen, notre ambition était de créer un espace public qui célèbre la diversité culturelle de Nørrebro et des communautés qui façonnent Copenhague. »

« La place Rouge a été conçue comme un lieu de rencontre quotidien, réunissant des personnes d’horizons différents. Aujourd’hui, Superkilen est devenu un élément emblématique de l’identité urbaine de Copenhague et attire l’attention internationale en montrant comment les espaces publics peuvent refléter la diversité et favoriser un sentiment d’appartenance à une communauté. »

Ce maillot associe une architecture conceptuelle ambitieuse aux exigences du sport de haut niveau, tout en maintenant le club profondément ancré dans la ville. En reprenant les couleurs et le caractère des rues de Nørrebro sur la tenue portée par l’équipe les jours de match, le club réaffirme son identité de « Byens Hold », l’équipe de la ville. Ce lien avec l’environnement local revient régulièrement dans les récentes initiatives du club autour de son image, qui visent à rapprocher la culture du football et la scène créative danoise.

Chaque maillot raconte une histoire différente

Dans un choix audacieux d’adidas, l’équipe chargée du design a veillé à ce que chaque maillot fabriqué présente des détails uniques : aucun supporter ne possédera donc exactement le même motif qu’un autre.

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Mads Fjordside Jefsen, directeur marketing du FC Copenhague, a souligné lors du lancement l’importance de ce lien avec les valeurs de la ville. Jefsen a déclaré : « Copenhague est notre ville et, en tant que club, nous faisons partie de la culture qui la rend si particulière. »

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« Avec le troisième maillot de cette saison, nous rendons hommage à l’un des lieux de rencontre les plus emblématiques de la capitale grâce à un design qui rend chaque maillot unique. La place Rouge est devenue un symbole de l’ouverture et de la diversité culturelle de Copenhague, des valeurs que nous sommes fiers de représenter en tant que club. »

Un partenariat de longue date porté par la créativité

Le partenariat entre le FC Copenhague et adidas est l’un des plus durables du football européen. Il remonte à 1994 et a récemment été renouvelé en 2024. Ce nouveau maillot témoigne de leur histoire commune, qui ne se résume pas aux résultats sur le terrain. En puisant dans l’énergie créative de la région nordique, ce partenariat a donné naissance à un maillot fidèle à la réputation de la ville comme référence mondiale en matière de design et de culture urbaine, ce qui en fait une sortie très attendue des collectionneurs de maillots.

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Henrik Hallberg, directeur des relations publiques et de la communication de marque chez adidas Nordics, a souligné le caractère unique du projet. Hallberg a déclaré : « Copenhague est l’une des villes les plus passionnantes au monde en matière de design, de créativité et de culture urbaine. Superkilen et la place Rouge incarnent quelque chose de particulier à Copenhague : des personnes, des cultures et des influences différentes qui se rencontrent pour créer quelque chose en commun. »

« Cet esprit est au cœur de notre nouveau maillot. Chaque maillot est unique et reflète l’individualité et le caractère de la ville. Le résultat est un design immédiatement reconnaissable comme celui de Copenhague, et un maillot qu’aucun autre club au monde ne pourrait porter. »

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Les supporters désireux de se procurer ce morceau de l’histoire de Copenhague n’auront plus longtemps à attendre, puisque le maillot doit sortir à la mi-saison. Le troisième maillot 2026/27 du FC Copenhague sera disponible à l’achat à partir du 30 octobre dans la boutique officielle du club.

Compte tenu du caractère unique de chaque maillot et de ses liens culturels profonds avec le quartier de Nørrebro, cette sortie devrait rencontrer un franc succès tant auprès de la communauté locale que des passionnés de mode footballistique, renforçant encore les liens entre le club et sa ville.