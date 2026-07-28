Le FC Copenhague et adidas dévoilent un superbe maillot extérieur 2026-2027, marqué par les débuts historiques de l’emblématique logo Trefoil d’Originals

Un moment historique pour le Trefoil au Danemark

Le nouveau maillot extérieur 2026/27 représente bien plus qu’un simple nouveau look pour le club de Superliga ; il constitue la toute première pièce heritage adidas Originals de l’histoire du club à être portée en compétition officielle. En arborant l’emblématique logo Trefoil, le FC Copenhague rejoint un cercle très fermé de clubs dans le monde à avoir reçu le droit d’utiliser ce branding heritage sur ses maillots de match.

Directement inspiré de la culture des tribunes du Parken, ce maillot associe les couleurs emblématiques du club, le blanc, le bleu et le noir, à un col d’inspiration rétro. Il marque également une première dans l’histoire du club en affichant l’emblématique logo Trefoil d’adidas Originals sur un maillot officiel de match, mêlant l’héritage du football à un design contemporain à travers le prisme d’adidas Originals.

S’exprimant sur le lancement de cette nouvelle collection, Mads Fjordside Jefsen, directeur marketing du F.C. Copenhagen, a souligné l’importance des supporters dans l’identité du club. Jefsen a déclaré : « Que nous soyons au Parken ou en déplacement, les supporters créent l’atmosphère, le sentiment d’appartenance et la passion commune qui unissent tous ceux qui sont liés au F.C. Copenhagen. Peu importe où nous jouons, les supporters répondent présents, vêtus des couleurs du club, chantant des chansons sur la ville et faisant bloc derrière l’équipe.

Célébrer le rituel unique des déplacements

L’inspiration de cette nouvelle sortie est profondément enracinée dans l’expérience des « away days », une sous-culture qui existe presque entièrement dans le transit entre les destinations. Pour chaque supporter en déplacement, les away days ne ressemblent à rien d’autre. Les rues sont inconnues, la langue sonne différemment, et le stade se dresse quelque part à l’horizon. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, on se sent quand même chez soi. À travers les chants, les drapeaux et les rituels partagés, le F.C.

La campagne utilisée pour lancer le maillot reflète cet esprit nomade à travers une série de visuels de haute qualité et un récit soigné. Tourné à Copenhague, le film de campagne qui l’accompagne suit des supporters à travers les rituels d’un déplacement, des rues de la ville et des gares jusqu’au voyage à l’étranger puis au retour à la maison, célébrant la communauté qui relie les supporters partout où le football les emmène.

Henrik Hallberg, directeur PR & Brand Communications chez adidas Nordics, a expliqué la direction créative derrière le projet en déclarant : « Avec le club, nous voulions créer un maillot enraciné dans l’héritage du football et inspiré par la culture unique des supporters du F.C. Copenhagen qui voyagent avec l’équipe. Chaque détail reflète les traditions, la passion et le sens de la communauté qui définissent les déplacements du club. Le Trefoil d’adidas Originals vient compléter cette histoire, reliant l’héritage du football à la culture qui entoure le club aujourd’hui.

Une campagne prestigieuse avec des légendes du club

Pour faire en sorte que le lancement du maillot résonne avec l’histoire du club, la campagne met en scène des joueurs du F.C. Copenhagen, des supporters et des légendes du club comme Dame N'Doye, et a été photographiée par le photographe de mode de renommée internationale Rasmus Weng Karlsen. La présence de N'Doye, un homme dont le nom est synonyme des périodes les plus fastes du club, crée un lien immédiat entre les stars d’hier et la génération actuelle de joueurs qui porteront le Trefoil sur le terrain.

La campagne s’appuie également sur l’histoire du club et sur le rôle central joué par ses supporters. Harald Nielsen, l’une des figures clés derrière la création du F.C. Copenhagen moderne, l’avait résumé simplement : « Sans vous, il n’y a pas de nous. » Cette citation sert de colonne vertébrale à tout le récit du maillot extérieur 2026/27, rappelant qu’un club de la stature de Copenhague n’est rien sans le socle de son soutien.

Honorer le passé pour construire l’avenir

Avec ce nouveau maillot extérieur, ces mots reviennent une fois encore au premier plan, à la fois comme message de la campagne et comme hommage aux supporters dont la loyauté, la passion et les innombrables déplacements ont contribué à façonner le club tel qu’il est aujourd’hui. Le maillot 2026/27 n’est pas seulement un équipement sportif fonctionnel ; c’est un réservoir de souvenirs pour ceux qui ont affronté la pluie dans le Jutland ou la chaleur d’une soirée méditerranéenne.

Alors que le FC Copenhague se prépare à une nouvelle saison de domination nationale et d’aventure européenne, ce maillot lui servira d’armure en déplacement. Le design garantit que, que l’équipe joue au cœur de l’Europe ou dans les régions les plus septentrionales de la Scandinavie, elle emportera avec elle une part de l’identité de ses supporters. Pour les supporters, la possibilité de porter un maillot qui semble taillé sur mesure pour leur mode de vie spécifique constitue une récompense rare.