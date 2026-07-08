Un maillot ancré dans l'histoire héraldique de Copenhague

Le maillot domicile 2026-2027 est bien plus qu’une simple tenue sportive : il constitue un hommage précis à la ville de Copenhague. Après la refonte des armoiries du club par l’agence de design danoise primée Kontrapunkt en 2024, les symboles héraldiques deviennent le pilier central de cette nouvelle identité visuelle. Pour la première fois dans l’histoire du club, ces symboles sont brodés directement sur le tissu, créant ainsi un récit texturé de l’héritage du club.

À l’occasion du lancement, Mads Jefsen Poulsen, directeur marketing du F.C. Copenhague, a souligné la charge émotionnelle qui se cache derrière ce design : « Les symboles figurant sur les armoiries revisitées du club racontent une histoire de tradition, d’appartenance et de notre lien particulier avec la ville de Copenhague. En plaçant les armoiries au cœur de notre nouveau maillot domicile, nous montrons au monde qui nous sommes, d’où nous venons et ce que nous défendons. »

Décryptage des symboles des Lions

Le maillot affiche un fond blanc épuré, mais un regard attentif révèle un motif ton sur ton intégrant plusieurs éléments clés qui définissent le club et sa ville. Casques de soldats et canons évoquent les défenseurs historiques de la cité, tandis que les lions emblématiques symbolisent la force et l’ambition des équipes premières masculine et féminine. D’autres détails subtils complètent cette toile : un pont en pierre évoque le plan urbain, tandis que des vagues saluent le passé portuaire de la ville, un motif déjà présent sur le maillot extérieur 2024/25.

Des éléments architecturaux, notamment des tours, rendent hommage à la ligne d’horizon de la ville. Enfin, des tambours – clin d’œil à l’ambiance unique des journées de match au Parken – devraient ravir les supporters. L’ensemble de ces détails fait du maillot un véritable pont entre l’histoire de la ville et la culture de ses fans.

FCK

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adidas apporte une touche internationale à l’identité locale

La collaboration entre adidas et le FC Copenhague repousse une nouvelle fois les limites du design en associant technologie de pointe et récit local. En intégrant les symboles héraldiques directement dans la trame du maillot, les « Trois Bandes » offrent un modèle taillé pour les fidèles du Parken. Le résultat conserve l’allure épurée chère au club tout en dévoilant, à y regarder de plus près, une finition complexe et moderne.

« Le FC Copenhague possède une identité bien affirmée, et le design la reflète parfaitement. En nous inspirant des symboles figurant sur les armoiries du club – des symboles inspirés par le lien avec la ville de Copenhague elle-même –, nous avons créé un maillot qui respire l’authenticité et qui se démarque même à l’échelle mondiale », explique Henrik Hallberg, directeur de la marque et de la communication chez adidas. Les supporters n’auront pas à attendre longtemps pour se procurer ce nouveau maillot, qui sera disponible sur fckfanshop.dk à partir du 10 juillet 2026.