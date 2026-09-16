Comme le rapporte le Telegraph , le joueur de 15 ans souhaite quitter les Red Devils immédiatement. Selon le quotidien, il aurait déjà demandé aux dirigeants du club, par le biais d’une notification formelle, d’annuler son enregistrement, ce qui ferait de lui un joueur sans club. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent ». Les raisons exactes de cette volonté de départ ne sont pas connues. United croirait toutefois encore avoir une chance de faire changer Gabriel d’avis.

Selon The Athletic , le Real Madrid travaillerait déjà en parallèle sur son recrutement. Mais le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés. Par le passé, City, le rival local de United, avait lui aussi tenté avec insistance de recruter Gabriel.

Gabriel joue pour United depuis l’âge de 11 ans et s’est forgé le surnom de « Kid Messi » grâce à ses performances exceptionnelles dans les catégories de jeunes. Il évoluait déjà avec les U18 à 14 ans. La saison passée, il a été élu meilleur joueur de l’U18 Premier League après avoir inscrit 23 buts en 23 apparitions. En août, il a disputé son premier match avec les professionnels de United lors d’un match amical contre l’Atlético de Madrid, devenant ainsi le plus jeune débutant de l’histoire du club.

JJ Gabriel a inscrit un triplé pour ses débuts en YL

La semaine dernière, Gabriel a inscrit un triplé pour ses débuts en UEFA Youth League contre le Sabah FK (5-0). Le lendemain, selon le Telegraph, il aurait supprimé de ses profils sur les réseaux sociaux tous les contenus en lien avec Manchester United.

L’entraîneur de United, Michael Carrick, aurait prévu de l’intégrer au groupe professionnel pour le match de League Cup contre Brighton & Hove Albion ce mercredi. Gabriel a fêté son 16e anniversaire le 6 octobre et, à partir de ce moment-là, il pourrait sans problème rejoindre un club étranger.

Gabriel a déjà disputé des matches avec diverses sélections de jeunes anglaises, mais il serait aussi éligible pour l’Irlande et Chypre. Sa mère a des origines chypriotes, son père Joe O’Cearuill a lui-même autrefois disputé deux matches internationaux avec la sélection irlandaise.