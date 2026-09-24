Sky Sports rapporte que le champion d’Allemagne se penche actuellement sur la possibilité de formuler une offre en janvier pour le milieu offensif. La chaîne de télévision britannique évoque comme motif des inquiétudes grandissantes chez les dirigeants du FCB quant au fait que d’autres grands clubs pourraient s’activer de plus en plus pour Jamal Musiala et Michael Olise.

Le Bayern avait déjà été régulièrement associé à Olmo il y a un peu plus de deux ans. En 2024, le club munichois aurait manifesté un vif intérêt pour l’Espagnol, qui avait alors choisi de quitter le RB Leipzig pour rejoindre Barcelone. Les Catalans ont déboursé 61 millions d’euros pour lui.

Le contrat d’Olmo au Barça court encore jusqu’en 2030, si bien que le Bayern devrait mettre la main à la poche s’il décidait vraiment de passer concrètement à l’action pour l’ancien joueur de Leipzig. Sky Sports affirme qu’il faudrait environ 70 millions d’euros pour éventuellement arracher Olmo au champion d’Espagne.

Quel rôle a Dani Olmo au FC Barcelone ?

Olmo n’est actuellement pas un titulaire incontestable dans le milieu offensif très relevé de Barcelone, puisqu’il n’a débuté que trois des huit matches officiels disputés jusqu’ici cette saison dans le onze de départ de l’entraîneur Hansi Flick. Il occupe néanmoins un rôle important dans l’équilibre des Blaugrana, avec déjà trois passes décisives en huit apparitions jusque-là en 2026/27. Au total, après environ deux ans au Barça, il affiche 20 buts et 20 passes décisives en 96 matches.

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Avec la sélection espagnole, Olmo est entre-temps devenu d’abord champion d’Europe, puis champion du monde lors des deux derniers grands tournois. Lors de la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, le joueur de 28 ans a été la plupart du temps titulaire en numéro 10 et a délivré deux passes décisives en huit apparitions dans le tournoi.

Le FC Bayern a-t-il vraiment besoin de Dani Olmo ?

Reste à voir si le Bayern a réellement besoin d’investir autant d’argent dans un milieu offensif. Avec Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Lennart Karl, le club dispose déjà d’un secteur très bien fourni, y compris en qualité. Concernant Musiala, rien n’indique actuellement un départ, le joueur de 23 ans étant lié par un contrat très lucratif courant jusqu’en 2030.

Olise a certes fait l’objet de rumeurs de transfert récurrentes lors du dernier mercato estival, et le Français susciterait notamment un vif intérêt du Real Madrid. Toutefois, Olise est encore lié au FCB jusqu’en 2029 et les dirigeants du club, avec en tête le directeur sportif Max Eberl, ont récemment exclu catégoriquement une vente du joueur de 24 ans, le déclarant intransférable.