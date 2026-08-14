Selon un rapport de kicker, une question décisive doit d’abord être clarifiée avant que le conseil de surveillance du Rekordmeister allemand puisse donner son feu vert pour Eberl et Freund. D’après cette source, les différends entre les deux ne seraient toujours pas réglés, comme l’avait déjà rapporté le magazine spécialisé en avril. À l’époque, il avait notamment été question d’un « mariage forcé ».

Le Sport Bild avait récemment annoncé qu’Eberl serait sur le point de prolonger son contrat. Un nouveau contrat jusqu’en 2029 est évoqué.

En revanche, une décision resterait encore à prendre concernant Freund, dont l’actuel contrat court lui aussi jusqu’en 2027. Celle-ci ne relève pas du puissant organe emmené par le président d’honneur Uli Hoeneß, mais du directoire. En principe, il y aurait toutefois une grande satisfaction concernant le travail de l’Autrichien.

Le processus doit être officiellement validé lors de la réunion du conseil de surveillance du 25 août. Les prétendues divergences entre Freund et Eberl diviseraient toutefois la direction munichoise en différents camps. Selon kicker, le Bayern est conscient que « l’agitation dans cette configuration n’est en aucun cas à exclure ».

Tensions présumées avec Max Eberl : comment Christoph Freund a-t-il réagi aux rumeurs ?

C’est pourquoi Freund devra vraisemblablement encore patienter un peu, spécule kicker. L’intéressé, âgé de 49 ans, avait lui-même démenti dès quelques jours plus tard le rapport explosif sur sa relation prétendument tendue avec Eberl. « Cela m’a aussi surpris », avait-il déclaré en conférence de presse, avant d’insister : « C’est un plaisir de travailler ensemble. Ce qui compte, c’est la manière dont cela fonctionne en interne, et de ce point de vue, cela fonctionne très, très bien. »

Autour de l’avenir d’Eberl, qui avait succédé à Hasan Salihamidzic en mars 2025, un changement s’est produit ces derniers mois. En marge de la finale de la Coupe d’Allemagne en mai, Hoeneß avait encore évalué dans un entretien au Spiegel ses chances de rester à « 60:40 ». Puis, lors du stage de préparation à Rottach-Egern, il les a portées « à 100 » pour cent. Le président du club Herbert Hainer s’était lui aussi récemment exprimé positivement sur le sujet.

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FC Bayern Munich : de quoi s’occupe Christoph Freund ?

Comme l’a rapporté Sport Bild , la confiance nouvellement acquise serait avant tout liée à l’attitude affichée par Eberl ces dernières semaines. L’homme de 52 ans aurait cherché davantage la proximité avec Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance. Les deux grandes figures du club auraient auparavant regretté l’absence d’échanges réguliers.

Il a en outre été noté positivement qu’Eberl avait bien préparé le terrain en amont des recrutements d’Ismael Saibari (55 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven) et de Nathaniel Brown (50 millions d’euros plus bonus en provenance de l’Eintracht Francfort). Les deals n’auraient à aucun moment été menacés.

Outre la planification de l’effectif, Freund joue toutefois un rôle de plus en plus important, notamment dans le travail de formation. L’intégration des talents du Campus chez les professionnels s’était surtout fait remarquer lors de la saison écoulée, au cours de laquelle de nombreux jeunes avaient fêté leurs débuts sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany.



