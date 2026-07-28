Comme l’a annoncé le cador anglais mardi à la mi-journée, le nouveau contrat de Gvardiol court jusqu’en 2031. City a ainsi lié sur le long terme un élément majeur de l’effectif, qui avait été associé ces derniers mois à d’autres grands clubs.

« Dès que j’ai appris que City voulait prolonger mon contrat, j’ai tout de suite senti que c’était ce que je voulais », a désormais souligné Gvardiol après sa signature. Il y a « une équipe de classe mondiale, jeune et pleine de potentiel. Je suis fermement convaincu que nous aurons énormément de succès dans les prochaines années », s’est montré très optimiste pour l’avenir le joueur de 24 ans.

Selon plusieurs échos, City aurait rendu la prolongation de contrat plus attractive pour Gvardiol avec une généreuse augmentation de salaire. Il y aurait eu une concurrence très prestigieuse sur ce dossier, les spéculations autour d’un intérêt du Bayern Munich avaient pris de l’ampleur par moments en mai. En juin, Sky a toutefois rapporté que le Bayern s’était retiré du poker autour de Gvardiol, pour lequel il aurait fallu débourser une somme très importante.

Le Real Madrid aurait lui aussi eu Josko Gvardiol à l’œil

Finalement, City lui-même avait déboursé la coquette somme de 90 millions d’euros d’indemnité de transfert en 2023 pour faire venir Gvardiol de RB Leipzig en Angleterre. Le prix élevé du Croate aurait sans doute aussi refroidi le Real Madrid, qui aurait lui aussi eu Gvardiol à l’œil. Jose Mourinho, le nouvel entraîneur des Merengue, serait un grand admirateur du gaucher, qui peut être utilisé dans l’axe de la défense mais aussi comme arrière gauche. À la place de Gvardiol, Ibrahima Konate s’est engagé libre dans la capitale espagnole.





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La situation est désormais également claire pour Gvardiol. L’international croate a toujours été un titulaire régulier ces trois dernières années sous les ordres de l’ex-entraîneur Pep Guardiola, qui a quitté le club à la fin de la saison écoulée. Lors de la seconde moitié de la saison passée, Gvardiol a toutefois manqué plusieurs mois en raison d’une fracture du tibia contractée en janvier.

Manchester City : Josko Gvardiol veut être de nouveau totalement en forme pour le début de saison

Il a encore pu disputer deux matches en fin de saison. En revanche, cela n’a plus suffi pour être à 100 % pour la Coupe du monde : titulaire lors des deux premiers matches de groupe contre l’Angleterre (2-4) et le Panama (1-0), l’ex-sélectionneur croate Zlatko Dalic, qui a depuis pris sa retraite, s’est presque totalement passé de Gvardiol lors du match décisif de la phase de groupes contre le Ghana (2-1), ainsi que lors de la douloureuse élimination en seizièmes de finale contre le Portugal (1-2). « Il sait lui aussi qu’il ne peut pas retrouver sa meilleure forme aussi facilement et rapidement. [...] Nous ne lui ferons prendre aucun gros risque s’il n’est pas à 100 % », avait déclaré Dalic avant le duel contre le Portugal au sujet de la star de City, entrée en jeu uniquement pour les dernières minutes contre le Ghana puis contre les Portugais.

Gvardiol veut désormais être de nouveau pleinement opérationnel au plus tard pour le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League, le 23 août contre Bournemouth. Le défenseur attend beaucoup de sa collaboration avec le nouvel entraîneur, Enzo Maresca, successeur de Guardiola : « Je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble », a-t-il souligné.