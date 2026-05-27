Barcelone a essuyé un refus de la part de Chelsea. Les Catalans s’intéressent à l’attaquant brésilien João Pedro, mais les Londoniens sont formels : le joueur n’est pas à vendre. C’est ce qu’a confirmé Fabrizio Romano mercredi matin.

Le champion d’Espagne cherche à remplacer Robert Lewandowski et étudie plusieurs pistes, dont celles menant à l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julián Álvarez et à João Pedro. Si la porte reste entrouverte pour l’Argentin, le dossier Pedro est déjà clos.

Recruté l’été dernier pour environ 64 millions d’euros en provenance de Brighton, le Brésilien de 24 ans s’est immédiatement distingué malgré la saison difficile des Blues.

Les Blues ont terminé à une décevante dixième place, synonyme de non-qualification pour les compétitions européennes. Lors de la dernière journée, l’équipe de l’entraîneur par intérim Calum McFarlane s’est inclinée 2-1 face à Sunderland, qui a quant à lui décroché un billet pour l’Europe.

Avec cinquante matchs au compteur, il a inscrit vingt buts et délivré neuf passes décisives, dont quinze réalisations en championnat, ce qui le place parmi les cinq meilleurs buteurs de la saison.

Un départ n’est donc pas d’actualité. Avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc pour la saison prochaine, Chelsea rejette catégoriquement toute approche et vise un retour parmi les meilleurs.

Fait surprenant, malgré ses performances, il n’a pas été retenu par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde.